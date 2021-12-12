12 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

12 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 19 дней.

Какой сегодня день

В воскресенье, 12 декабря, в мире отмечается Международный день нейтралитета и Всемирный день общего медицинского обеспечения.

В Украине в этот день празднуют День Сухопутных войск, в Кении – День Независимости, в Хорватии – День Военно-воздушных сил, в Туркменистан – День нейтралитета, в США – День штата Пенсильвания.

Памятные даты 12 декабря

1674 — в Киево-Печерской типографии вышел первый краткий очерк истории Украины — "Синопсис".

1764 — российская императрица Екатерина II упразднила Гетманщину в Украине.

1792 — в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна и заплатил за него (в современном эквиваленте) 19 центов.

1818 — в Полтаве открыли Институт благородных барышень.

1901 – итальянский изобретатель Гульельмо Маркони провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи – сигнал буквы "s" азбукой Морзе был передан из Великобритании в Ньюфаундленд (Канада).

1979 — Политбюро ЦК КПСС приняло решение ввести советские войска в Афганистан.

1980 — нефтяной магнат Арманд Гаммер за 5,28 миллионов долларов купил на аукционе в Лондоне датированную 1508 36-страничную тетрадь с заметками Леонардо да Винчи (самая высокая цена, заплаченная когда-либо за рукопись).

1990 — решением 14-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Банффе (Канада) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО № 527 внесли первый украинский объект под названием "Софийский собор в Киеве и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская".

Киево-Печерская Лавра / Associated Press

1991 — Верховная Рада Украины приняла закон, которым отменила уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения.

1991 — Литва стала первым государством из бывших советских республик, установившим дипломатические отношения с Украиной.

Церковный праздник сегодня 12 декабря

12 декабря православная церковь чтит память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру 250 года.

Язычники заключили христиан в тюрьму, заставляя отречься от убеждений и поклониться идолам. Местный житель Парамон узнал это и открыто выступил против жестокости правителей. На наказание за это его обезглавили вместе с остальными мучениками.

12 декабря – день памяти святого Парамона / https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Нельзя лениться

В этот день нельзя заниматься гаданием

Приметы и традиции на 12 декабря

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. "Утро красное — быть декабрю ясным", — замечали люди. Багряная звезда предвещала сильные ветры.

В этот день люди говорили: "Пришел Парамон — снег с крыши вон", — и очищали кровли от снежных "шапок". Интересно, что делать это нужно было непременно веником или метлой, но ни в коем случае не лопатой – чтобы крыша не похудела.

Также на Парамоне говорили, что "земля каменеет, а река стынет". Люди верили, что в этот день зима в медвежьей шкуре ходит по селам, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. "Зима без снегу — не быть хлебу"; "Снег глубок — год хорош"; "Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется"; — говорили в народе.

Снег пошел 12 декабря – скоро будет метель / Pexels

Снег пошел 12 декабря – скоро будет метель

Заря окрашена в красный цвет утром 12 декабря – скоро начнутся сильные ветры

Снег еще не выпал – значит, до 19 декабря будут сильные морозы

Именины 12 декабря

День ангела (именины) сегодня, 12 декабря, празднуют: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Юлиан.

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