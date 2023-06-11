12 июня – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 12 июня, в православном календаре день памяти преподобного Исаакия Далмантского. Долгое время он жил в пустыне, однако во времена исповедовавшего арианское учение императора Валента начались гонения за христианами, поэтому преподобный решил прибыть в Константинополь. Встретил он по дороге самого правителя и попросил открыть православные храмы, которые были закрыты. Если он так поступит, то сам Господь поможет императору в битве, на которую тот отправлялся.

Но Валент только посмеялся и решил не прислушиваться к словам Исаакия, а приказал закрыть его в темнице до возвращения после битвы. Однако предсказание преподобного сбылось и победу одержали готы, а не Валент. Исаакия выпустили из темницы и с тех пор он был известен как пророк.

Приметы 12 июня

Многие паутины плетут пауки – ждите смены погоды.

Пчелы в этот день безжизненные — начнется дождь.

Услышать гром к быстрому похолоданию.

Что завтра нельзя делать

В этот день Церковь запрещает употреблять бранные слова. Также нельзя ссориться с близкими, оскорблять знакомых. Не стоит браться за медленный или слишком тяжелый труд, лучше этот день провести в молитвах. Не веселитесь и не устраивайте громкие развлечения.

Что можно делать завтра

Наши предки называли 12 июня "Змеиным днем", потому что в этот период вылезали змеи и становились особенно опасными. Следует быть крайне осторожным, ведь согласно преданию, если 12 июня укусит змея, то никто не сможет вылечить человека.

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