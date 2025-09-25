12-летний атлет установил невероятный рекорд Украины по гиревому спорту

Андрей Бирцов / © соцмережі

Реклама

12-летний Андрей Бирцов стал новым рекордсменом Украины по гиревому спорту среди детей. Парень установил достижения в номинации «толчок двух гирь», выполнив 41 подъем двух гирь весом 8 килограммов каждая обеими руками, всего за 60 секунд.

Об установлении рекорда сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

«Наибольшее количество толчков двух гирь по 8 кг обеими руками за 60 секунд выполнил 12-летний Андрей Бирцов — 41 раз. К тому же технически очень четко и правильно. За это отдельная благодарность тренеру Антону Билодиду. Это важно, потому что силовые рекорды, которые мы регистрируем должны выполняться в абсолютно правильной технике», — отметила Лана Ветрова.

Реклама

По ее словам, если раньше рекорды с гирями были преимущественно прерогативой взрослых, то сейчас к этой номинации все чаще приобщаются дети.

«Маленькие силачи показывают такой класс, что их достижения попадают в Национальный Реестр Рекордов», — отметила она.

Спортивные успехи и отличное обучение

Андрей Бирцов родом из Донецка, откуда его семья переехала в Днепр в 2017 году. Спорт стал частью его жизни с трех лет: первоначально занимался акробатикой и гимнастикой. Впоследствии к его увлечениям добавились дзюдо и кроссфит.

Несмотря на серьезную спортивную нагрузку, 7-классник демонстрирует отличные успехи в обучении: все шесть предыдущих классов он закончил «отлично» и с похвальными письмами. Сейчас юный спортсмен уже готовится к установлению своего следующего рекорда.

Реклама

Напомним, украинка Наталья Жаркова завоевала «золото» чемпионата мира-2025 по фридайвингу в дисциплине CWT — ныряние с постоянным весом в ластах.

Также после 10 лет рекорд высочайшего подсолнечника наконец-то побил гигантский цветок, выращенный на заднем дворе семьи из Форт-Вейна, штат Индиана, США.