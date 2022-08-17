12-летний школьник на Закарпатье расстреливал кота из пневматического ружья: фото, видео

На Закарпатье 12-летний школьник из пневматического ружья жестоко расстреливал кота.

Соответствующее видео, как парень издевался над животным, появилось на канале "Труха" в Telegram.

Как сообщили в полиции Закарпатской области, правоохранители установили личность малолетнего обидчика и привлекли к ответственности его родителей.

"16 августа, во время мониторинга Интернета, в одной из соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором зафиксировано, как ребенок из предмета, похожего на ружье, стреляет в животное. Это событие сотрудники полиции сразу зарегистрировали и приступили к проверке. Полицейский офицер Раховщины быстро установил личность парня, который был на видео, и отправился домой", — рассказывают в полиции.

В результате правоохранители установили, что 12-летний школьник действительно стрелял из пневматического ружья в кота.

За такое поведение малолетнего ребенка полицейские привлекли к ответственности его родителей. На них был составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание.

"С семьей и дальше будет работать ювенальная полиция, для того, чтобы не допустить подобных случаев в будущем", — заверили в полиции.

Кроме этого, правоохранители еще будут выяснять, каким образом в руки 12-летнего парня попало пневматическое ружье. Этому факту будет дана отдельная правовая оценка.

"Полиция напоминает взрослым о необходимости своевременного реагирования на любые проявления агрессии и жестокости у детей, особенно во время войны. В случае необходимости обращайтесь за помощью к специалистам, в том числе и к сотрудникам ювенальной полиции", — подытожили правоохранители.

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