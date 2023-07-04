12-летнюю девочку, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой: в гибели ребенка подозревают оккупантов

По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный.

У оккупированного Мариуполя нашли мертвой 12-летнюю Ирину Губареву, которая накануне пошла на встречу с подругами, но так и не вернулась.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Девочку могли похитить оккупанты

30 июня семиклассница шла к подругам, но так и не встретилась с ними. Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко опубликовал фото местной колборационистской газеты со статьей об исчезновении Ирины Губаревой. В частности, там указано, что к исчезновению могут быть причастны находившиеся в военном транспортном средстве, изображенном на фотографии. Очевидно, девушку могли похитить оккупанты.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Позже один телеграмм-каналов окупантов распространил сообщение, что девушка может находиться в воинской части под селом Янисоль.

После поисковых работ девушку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша.

Другая версия – сокрытие последствий ДТП

По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело на машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от окупантов еще нет.

"Это не редкие случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", — отмечают в Мариупольском горсовете.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты проверяют детей на "лояльность к Украине".

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