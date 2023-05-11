12 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 12 мая, в православном календаре день памяти девяти мучеников. Звали их Руфь, Феогнид, Антипатр, Артема, Феостих, Феодот, Магн, Филимон и Фавмасий и жили они во времена правления императора Диоклетиана в III веке в Кизике. Хотя правитель устраивал страшные гонения на христиан, эти мужественные мужчины исповедовали веру во Христа, разоблачали язычников, рассказывали о чудесах Бога. Однажды узнал об этом Диоклетиан и отдал приказ отрубить им головы.

Церковный праздник 12 мая – день памяти мученика Иоанна Валаха

Жил он в Румынии в XVII веке и вместе с 50 тысячами других граждан страны попал в плен к османам во время войны. Иоанн отличался красотой как внешней, так и внутренней, был умным, начитанным. Поэтому, когда турки делили между собой пленных, попал в руки жестокого воина, который часто истязал его голодом и мучениями.

Однажды за долгие издевательства Иоанн ударил своего мучителя и тот сразу умер от удара. Тогда отправили мученика в Константинополь, где отдали жене покойного. Она сначала уговаривала Иоанна отречься от веры, принять ислам и жить спокойно. Но он отказался, поэтому его бросили в тюрьму. Там его и убили.

Приметы 12 мая

Народные приметы 12 мая / Фото: Pexels

Ночь теплая и звездная – ждите хорошего урожая.

Муравьи переползают в сухое и теплое место — будет дождь.

Перед дождем молния — ненастье затянется надолго.

Что завтра нельзя делать

Не стоит делать пакости другим или даже думать о таком. Конечно, как и в любой другой день, Церковь запрещает ругаться, злословить, оскорблять людей. Не рассказывайте о сновидении, которое увидели в ночь на 12 мая, иначе оно не сбудется.

Что можно делать завтра

В народе 12 мая называли "Девять целителей", ведь верующие верили, что девять мучеников, которых чествуют в этот день, помогают исцелить любые болезни из-за искренней молитвы.

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