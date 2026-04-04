12 миллионов за 9 часов: бухгалтер больницы из Днепра попала в ловушку мошенников

В Днепре бухгалтер одного из центров первичной медико-санитарной помощи города перечислила 12 млн грн бюджетных средств больницы на счета мошенников.

Об этом сообщили в прокуратуре.

«Бухгалтер учреждения имела вопрос о проведении платежных операций, нашла в Telegram-канале так называемый „чат-бот“ одного из банков и обратилась к нему. В дальнейшем с ней связались мошенники и заверили, что проблема возникла из-за необновленных счетов, и направили инструкции якобы для их обновления», — говорится в сообщении.

Бухгалтер, не проверив, с кем именно ведет диалог, в течение девяти часов общалась с ними и выполняла их указания.

«Без согласования с руководством, имея доступ к счетам, она подтвердила и подписала электронным ключом руководителя несколько платежных операций, в результате чего перечислила 12 млн грн бюджетных средств больницы на счета аферистов», — добавили в ведомстве.

Действия бухгалтера квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Следствие продолжается.

