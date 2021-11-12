12 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По поведению синиц в этот день судили о погоде: если они целыми стайками появлялись возле дома, это предвещало скорейшие холода.

Какой сегодня день

В пятницу, 12 ноября, в мире отмечается Международный день эргономики, Всемирный день борьбы с пневмонией и Международный день качества.

В Азербайджане в этот день празднуют День Конституции, в Китае – день рождения Сунь Ятсена, в Индонезии – Национальный день здоровья и День отца.

Памятные даты 12 ноября

1918 — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.

1918 — Австрия была провозглашена республикой.

1922 — открыли Киевскую картинную галерею.

1967 — в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев.

2014 — в этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) был спущен космический аппарат.

Комета Чурюмова-Герасименко / ESA

Церковный праздник сегодня 12 ноября

12 ноября православная церковь чтит память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, живших в 3 веке в Каппадокии.

Зиновий и Зиновия родились у благочестивых родителей, воспитавших их в христианской вере. Брат и сестра рано остались сиротами и решили раздать свое наследие бедным, посвятив жизнь служению Богу. В награду за такой поступок Зиновий получил дар чудотворения – он мог молитвой исцелять больных. Жители города избрали святого своим епископом. Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновия вызвали на допрос, но, несмотря на угрозы и пытки, он не отрекся от своей веры.

Сестра мученика, Зиновия, узнав, что ее брат страдает за Христа, тоже поспешила на судилище, где призвала язычников подвергнуть пыткам и ее христианке. Император сначала пытался убедить девушку в том, что ей следует поклониться идолам, но встретил отказ и приказал убить обоих – брата и сестру.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя не сдерживать свое слово. Иначе вы будете серьезно наказаны.

Не стоит бродить самому в лесу, ведь есть повышенный риск заблудиться и не найти пути назад.

Также в этот день есть определенные правила поведения на природе. Нельзя: вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, трогать животных с детенышами.

Приметы на 12 ноября

В старину на Зиновия и Зиновию чествовали праздник рыбаков и охотников. Охотники, отправляясь в этот день за зайцами, собирались пировать в один дом. Требовалось непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота в течение всего года могла быть неудачной. Рыбаки на Зиновия также отправлялись на ловлю. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали гуляньем на берегу реки.

Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегури, свирели. По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись возле дома, это предвещало скорешие холода. Также знали: если синица свистит – это к ясному дню, если ест – к ночному морозу.

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Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень. Бывает и наоборот: листья опадут, а плоды вплоть до морозов твердые.

Ранний снег на ранней весне.

Если в ноябре появляются насекомые – зима будет теплой.

Именины 12 ноября

День ангела (именины) сегодня, 12 ноября, отмечают: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Юлиан.

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