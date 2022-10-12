12 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

12 октября 2022 – среда. 232-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 79 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

12 октября – Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. В этот день выдающиеся работники отрасли награждаются премией Шведского центрального банка. Такое решение было принято Нобелевским комитетом. Если человек хочет посвятить свою жизнь этой профессии, ему нужно получить высшее образование. Также очень важны аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации и программами на компьютере.

Также 12 октября – Всемирный день борьбы с артритом. Событие было введено по идее ВОЗ в 1996 году. Артрит – обобщенное название заболеваний суставов с воспалительной природой. Именно болезни ревматологического спектра считаются самыми главными причинами инвалидности. В мире примерно каждый 100 человек страдает артритом. И через 5 лет после установления диагноза 50% пациентов становятся недееспособными.

А еще 12 октября – Международный день волчка (International Top Spinning Day). Ежегодно праздник выпадает на вторую среду октября. Он был создан Музеем волчка и йо-йо в Берлингтоне (штат Висконсин). Работники музея считают, что наш мир похож на волчок — такой же завершенный и имеет характерные колебания.

Какой сегодня, 12 октября, церковный праздник

12 октября – день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси / Фото: commons.wikimedia.org

12 октября в церковном календаре – день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. Именно этот легендарный святитель окрестил Киевскую Русь во время правления князя Владимира. Традиционно его считают первым главой Киевской митрополии Константинопольского патриархата. Некоторое время его мощи находились в пещерах Киево-Печерской лавры, а затем были перенесены в Великую Печерскую церковь (Свято-Успенский собор).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 октября

Какие сегодня именины: Вениамин, Зимислав.

Талисманом человека, рожденного 12 октября является амазонит. Полудрагоценный камень, отличающийся сине-зеленым оттенком. В Европу камень попал с берегов реки Амазонки, из-за чего и получил свое название. Считается, что амазонит помогает развить интуицию, улучшить настроение.

В этот день родились:

1881 год – украинский художник, представитель символизма и модерна Иван Мясоедов;

1937 год – украинский политик, правозащитник Степан Хмара;

1977 год – украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр Александр Береш.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит злиться, а также мучить животных.

Следите, чтобы в этот день в доме не кончилась соль.

Запрещено брать деньги и давать их взаймы.

Народные приметы и традиции на 12 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: слышен гром – зима будет без снега;

звездное небо – до сухой осени;

в лесу много поздних грибов – ждите поздней зимы;

листья покрылись инеем на дереве – день будет солнечным и ясным.

В народе 12 октября называли милостивым Кирияком отшельником и Феофаном. Наши предки в этот день отмечали праздник охотников. Этот день считался хорошим для охоты на зайца. А в конце дня охотники обязательно накрывали на стол и рассказывали разные басни.

Погода на сегодня, 12 октября

Днем, 12 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове ясное утро, но днем небо будет облачным, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +7 ночью. Во Львове +14 днем и +4 ночью. В Харькове +13 днем и +5 ночью. В Одессе +18 днем и +7 ночью.

Памятные даты 12 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 октября: