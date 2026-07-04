12 погибших и попытка побега: полиция задержала водителя Nissan, который мог спровоцировать ужасное ДТП

Задержание подозреваемого в ДТП / © Полиция Николаевской области

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Правоохранители Николаевской области задержали 45-летнего водителя автомобиля Nissan Murano, который, по предварительным данным, мог спровоцировать масштабную аварию на трассе «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», унесшую жизни 12 человек.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла в субботу, 4 июля, между селами Красное и Нечаяное с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика Volvo.

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По уточненным данным, пассажиры Mercedes Sprinter, среди которых были сотрудники коммунального предприятия, направлялись из Николаева в лиман на отдых.

В результате столкновения погибли 49-летний водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще шесть человек, в том числе 15-летняя девушка, получили травмы и находятся в больницах.

«В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что ДТП могло произойти из-за создания аварийной ситуации водителем Nissan Murano, который двигался по встречной полосе относительно микроавтобуса», — отметили в полиции.

Водитель кроссовера скрылся с места аварии. В ходе специальной операции полицейские установили местонахождение разыскиваемого автомобиля и остановили его на выезде из Николаева.

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Что известно о задержанном водителе

В полиции уточнили, что задержанный водитель — житель другого региона Украины.

«Следователи полиции под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры задержали водителя кроссовера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — сообщили правоохранители.

В полиции подчеркнули, что проверка с помощью алкотестера не выявила у мужчины признаков алкогольного опьянения. В то же время у него взяли образцы крови для проведения токсикологической экспертизы, а автомобиль изъяли и поместили на штрафную стоянку.

В настоящее время ведётся досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Следователи назначили ряд экспертиз для установления окончательных причин и обстоятельств трагедии.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Смертельное ДТП в Николаевской области — последние новости

Напомним, утром 4 июля в Николаевской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с пассажирами и грузовика Volvo. Водитель микроавтобуса выехал за пределы проезжей части, после чего перевернулся и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Впоследствии стало известно, что к смертельной аварии, в которой погибли 12 человек, может быть причастен еще один участник — водитель кроссовера, который выехал на встречную полосу, по которой в тот момент двигался микроавтобус.

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