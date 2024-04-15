12 раненых и более 30 поврежденных частных домов: последствия падения обломков ракеты в Днепре

В домах нет электроэнергии, люди привозят генераторы.

Из-за падения обломков в Днепре 14 апреля 2024 ранены люди, повреждены частные дома, сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Об этом пишет Общественное.Днепр.

Сейчас известно о 12 раненых и 30 поврежденных частных домах.

В домах выбиты окна, двери, обломками проломлены крыши. Люди убирают обломки, убирают выбитое стекло. На месте работают волонтеры, выдают стройматериалы.

В домах нет электроэнергии, люди привозят генераторы. Электрики уже на месте, чинят повреждения.

Заместитель главы администрации Соборного района Василий Исак сообщил, что в понедельник, 15 апреля, с 8:30 будет работать выездной штаб, где будут принимать заявления от людей о повреждении жилья.

"На месте будет работать группа, которая расскажет, что за документы нужны, как сделать фотофиксацию и в дальнейшем составить соответствующие акты. Эти акты дальше вместе с заявлениями будут подавать на возмещение ущерба", — сказал он.

Напомним, что кафиры атаковали Никополь на Днепропетровщине — ранены три человека.

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