12 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

12 сентября 2022 – понедельник. 201-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 110 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
12 сентября – Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. В 1974 году ООН утвердила создание особого подразделения в соответствии с Программой Развития ООН для содействия техническому сотрудничеству между развивающимися государствами. Именно эта инициатива и стала причиной создания главного координационного органа по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества на международной арене в рамках системы ООН – Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг.
Также 12 сентября – Международный день осознанности (Mindfulness Day). Впервые праздник провел издательство Wisdom Publications, выпускающее старые и современные книги по буддийской философии, 2011 года. Цель дня – усилить информированность людей о ценности и полезности осознанности.
А еще 12 сентября – Международный день вязания крючком. Официальный праздник всех рукодельников и рукодельниц мира. Создали его по инициативе блогера из США, который увлекался вязкой крючком. Документально подтверждено, что техника вязания крючком появилась в начале XIX века. И этот процесс стал популярен среди всех слоев общества.
Какой сегодня, 12 сентября, церковный праздник
12 сентября в церковном календаре – день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Все они жили в разное время, но всем им пришлось столкнуться с действиями еретиков, искажавших учение Церкви.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 сентября
Каковы сегодня именины: Даниил, Денис, Гаврила, Арсений, Александр, Афанасий, Павел, Макар, Иван, Леонид, Савва, Федор, Яков, Виктория.
Талисманом человека, рожденного 12 сентября является турмалин. Этот драгоценный камень известен с давних времен. Раньше верили, что украшения с турмалином отличаются сильной магией и помогают человеку во всех областях жизни.
В этот день родились:
- 1554 год – волынский воевода Януш Острожский;
- 1875 год – украинский композитор, дирижер, этнограф Александр Кошиц;
- 1892 год – гуцульский народный мастер деревянной резьбы Юрий Корпанюк;
- 1994 год — украинская теннисистка Свитолина Элина Михайловна.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит ревновать, потому что пара будет несчастливой.
- Нельзя обсуждать людей за их спиной и сплетничать.
- Не рекомендуется сушить на улице подушки и постельное белье.
- Нельзя мыть голову – рано облысеете.
- Не приносите в дом котят.
Народные приметы и традиции на 12 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: если вечер теплый, а ночь звездная, в следующем году будет хороший урожай;
- высоко летают птицы – ждите сухую и теплую осень;
- много воровать – будет много дождей;
- пчелы уже запечатывают улей – будет ранняя зима.
В народе 12 сентября называли Александр Сытник, Александров день. В этот день было принято устраивать пышные застолья. На праздничный стол ставили мясные пироги и бульоны.
Погода на сегодня, 12 сентября
Сегодня, 12 сентября, в Киеве облачная погода, днем будет идти мелкий дождь. Во Львове будет облачная погода, будет идти мелкий дождь, который усилится к вечеру. В Харькове пасмурно, ночью мелкий дождь, но к утру он закончится. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +14 днем и +12 ночью. Во Львове +11 днем и +10 ночью. В Харькове +20 днем и +10 ночью. В Одессе +20 днем и +17 ночью.
Памятные даты 12 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 12 сентября:
- 490 год до н. е. — Марафонская битва;
- 1504 год — Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавание отправляется из Америки в Испанию;
- 1683 год — происходит Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одерживает победу над османским войском;
- 1789 год — французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер газеты "Друг народа";
- 1898 год – в Киеве открывают Киевский политехнический институт;
- 1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);
- 1940 год — вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местных подростка находят пещеру-грот с настенными рисунками в возрасте 15—17 тысяч лет;
- 1944 год – на территорию Германии вступают первые американские войска;
- 1958 год – в компании Texas Instruments создают первую микросхему;
- 1990 год — подписывают договор об окончательном урегулировании по Германии;
- 1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности.