12 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

12 сентября 2022 – понедельник. 201-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 110 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

12 сентября – Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. В 1974 году ООН утвердила создание особого подразделения в соответствии с Программой Развития ООН для содействия техническому сотрудничеству между развивающимися государствами. Именно эта инициатива и стала причиной создания главного координационного органа по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества на международной арене в рамках системы ООН – Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг.

Также 12 сентября – Международный день осознанности (Mindfulness Day). Впервые праздник провел издательство Wisdom Publications, выпускающее старые и современные книги по буддийской философии, 2011 года. Цель дня – усилить информированность людей о ценности и полезности осознанности.

А еще 12 сентября – Международный день вязания крючком. Официальный праздник всех рукодельников и рукодельниц мира. Создали его по инициативе блогера из США, который увлекался вязкой крючком. Документально подтверждено, что техника вязания крючком появилась в начале XIX века. И этот процесс стал популярен среди всех слоев общества.

Какой сегодня, 12 сентября, церковный праздник

12 сентября – день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских / Фото: Pexels

12 сентября в церковном календаре – день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Все они жили в разное время, но всем им пришлось столкнуться с действиями еретиков, искажавших учение Церкви.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 сентября

Каковы сегодня именины: Даниил, Денис, Гаврила, Арсений, Александр, Афанасий, Павел, Макар, Иван, Леонид, Савва, Федор, Яков, Виктория.

Талисманом человека, рожденного 12 сентября является турмалин. Этот драгоценный камень известен с давних времен. Раньше верили, что украшения с турмалином отличаются сильной магией и помогают человеку во всех областях жизни.

В этот день родились:

1554 год – волынский воевода Януш Острожский;

1875 год – украинский композитор, дирижер, этнограф Александр Кошиц;

1892 год – гуцульский народный мастер деревянной резьбы Юрий Корпанюк;

1994 год — украинская теннисистка Свитолина Элина Михайловна.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ревновать, потому что пара будет несчастливой.

Нельзя обсуждать людей за их спиной и сплетничать.

Не рекомендуется сушить на улице подушки и постельное белье.

Нельзя мыть голову – рано облысеете.

Не приносите в дом котят.

Народные приметы и традиции на 12 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если вечер теплый, а ночь звездная, в следующем году будет хороший урожай;

высоко летают птицы – ждите сухую и теплую осень;

много воровать – будет много дождей;

пчелы уже запечатывают улей – будет ранняя зима.

В народе 12 сентября называли Александр Сытник, Александров день. В этот день было принято устраивать пышные застолья. На праздничный стол ставили мясные пироги и бульоны.

Погода на сегодня, 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Киеве облачная погода, днем будет идти мелкий дождь. Во Львове будет облачная погода, будет идти мелкий дождь, который усилится к вечеру. В Харькове пасмурно, ночью мелкий дождь, но к утру он закончится. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +12 ночью. Во Львове +11 днем и +10 ночью. В Харькове +20 днем и +10 ночью. В Одессе +20 днем и +17 ночью.

Памятные даты 12 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 сентября: