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12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтяной терминал и склад боеприпасов: ВСУ устроили «темную» ночь для РФ
В Азовском море поражено 14 целей противника, на территории РФ — нефтеналивной терминал, на оккупированных территориях — состав боеприпасов.
В ночь на 9 июля Силы обороны Украины атаковали ряд важных военных и военно-экономических целей: поражены 12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтяной терминал и состав боеприпасов противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в четверг, 9 июля.
Удар по целям противника в Азовском море
По данным украинского командования, Украина нанесла удар по 12 танкерам, одному буксиру и одному сухогрузу в акватории Азовского моря. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
«Пораженные суда использовались, в частности, для поставки горюче-смазочных материалов группировкой войск российской федерации, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Они обеспечивают экспорт энергоносителей, являющихся одним из ключевых источников финансирования войны против Украины», — рассказали в Генштабе.
Удары по НПЗ в РФ
Также под удар попал нефтеналивной терминал «Юг Руси» в Батайске в Ростовской области. После атаки в районе предприятия возник пожар. Какие последствия для оккупантов устанавливается.
Этот завод обеспечивает:
перевалку нефтепродуктов для экспорта,
используется для обеспечения горюче-смазочными материалами группировок войск рф на южном направлении,
а также для получения валютной выручки.
Также ВСУ разнесли состав боеприпасов противника в районе Сорокино Луганской области.
Удары по РФ — последние новости
Напомним, что у россиян растет истерика из-за украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и военным объектам. Даже поклонники Путина обвиняют Кремль в бессилии, потому что РФ не может защитить даже стратегические объекты.
Дефицит топлива после атак Украины признал и сам российский диктатор Путин. Он призвал власти немедленно решить эту проблему и разобраться с высокими ценами на горючее в Крыму.