12-й центр ментального здоровья всеукраинской сети ВОЗВРАЩЕНИЕ открыли в Житомире

Ежегодно в житомирском центре возвращения более 4 тысяч военнослужащих, ветеранов и членов их семей смогут получать бесплатную и профессиональную помощь.

В центр ментального здоровья ВОЗВРАЩЕНИЕ в Житомире могут обратиться все, кто столкнулся с последствиями психологической травмы. Специалисты центра работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными и депрессивными расстройствами, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими последствиями травматического опыта. Все услуги в центре возвращения бесплатны для посетителей.

«Мы с моей женой Еленой развиваем сеть центров ВОЗВРАЩЕНИЯ с пониманием того, что наши герои, героини там, на фронте, под огромным психологическим давлением. И нужно им помогать максимально возвращаться к нормальной жизни. Работа с ментальным здоровьем военных, ветеранов и членов их семей должна быть абсолютным приоритетом для государства. Мы видим, что это работает, и частный сектор может быть мощным партнером в этом», — отметил Виктор Пинчук, основатель проекта «ВОЗВРАЩЕНИЕ». — «Более 10 тысяч наших героев, героинь, ветеранов, членов их семей уже восстанавливаются в центрах ВОЗВРАТ», — добавил он.

Проект ВОЗВРАТ является примером эффективного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. Новый центр сети ВОЗВРАТ создан на базе бывшего областного медицинского консультативно-диагностического центра в Житомире по адресу ул. Виктора Косенко, 1 . Все пространство центра обустроено в соответствии с современными стандартами безбарьерности.

Житомирский центр ВОЗВРАТ — это кабинеты для индивидуальной и семейной терапии, зал групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с медицинскими функциональными кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания, а также служебные помещения для персонала. Пространство полностью инклюзивное – с широкими дверными проемами, отсутствием порогов и санитарными узлами, адаптированными для людей на колесных креслах.

Центр оснащен инновационным оборудованием, в частности, системой психологической разгрузки Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапии, компьютерной техникой для специалистов, материалами для арттерапии, антистресс-инструментами и средствами для телесных практик. Для команды также передана профессиональная библиотека с литературой по психологии, психиатрии и психотерапии.

Как и в других ячейках сети ВОЗВРАЩЕНИЯ, с посетителями работает мультидисциплинарная команда специалистов по ментальному здоровью. В житомирском центре она состоит из врачей-психиатров, врача-психолога, клинических психологов, психотерапевта, социального работника, старшей медсестры, медсестры и младшего медицинского персонала. Такой подход позволяет обеспечить комплексную помощь на основе клинических, психологических и социальных потребностей каждого человека.

«Открытие центра ВОЗВРАЩЕНИЯ сегодня особенно актуально, ведь длительный стресс и травматический опыт оказывают большое влияние на военных, ветеранов и членов их семей. Своевременная профессиональная помощь — это не только поддержка, но и инструмент сохранения психической стойкости, восстановление функциональности и предотвращение осложнений в будущем. Благодарны Виктору и Елене Пинчукам за создание возможностей для системной поддержки ментального здоровья и за постоянные образовательные возможности для специалистов нашей команды», — отмечает Алена Цветкова, заведующая центром ментального здоровья ВОЗВРАЩЕНИЕ в Житомире.

Цель ВОЗВРАТ — не только обеспечить психологическое восстановление, но и системно развивать отрасль ментального здоровья в Украине. С момента запуска проекта ВОЗВРАЩЕНИЯ в 2025 году почти 100 образовательных событий в пределах 14 образовательных программ, к которым присоединились более 1500 специалистов как из сети ВОЗВРАЩЕНИЯ, так и вне ее. Также в рамках проекта были организованы зарубежные стажировки в две страны: Ирландию и Великобританию.

Кроме Житомира, сеть центров ментального здоровья ВОЗВРАЩЕНИЕ уже работает в Днепре, Киеве, Черкассах, Чернигове, Кропивницком, Тернополе, Ровно, Луцке, Хмельницком, Полтаве и Ивано-Франковске. На первом этапе проекта ВОЗВРАТ его учредители, Виктор и Елена Пинчуки, планируют расширить сеть до 25 центров.

Центр ментального здоровья ВОЗВРАЩЕНИЕ

Житомир, Ул. Виктора Косенко, 1

+38 095 802 38 42

zhytomyr@povernennya.org

https://povernennya.org