120 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО

Россияне продолжают атаковать приграничный регион.
Захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. Повредили три частных дома и линию электропередач.
Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в области по состоянию на 21:00 четверга, 2 февраля.
- Эсманьская община: россияне били из минометов – 16 прилетов;
- Белопольская община: тоже была под минометным огнем – 31 прилет;
- Шалыгинская община: обстрел из РСЗО – 16 прилетов;
- Середино-будская община: россияне сбросили на территорию одного из сел 4 мины. Частично разрушены 3 частных дома и линия электропередач. Человеческих утрат нет.
Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба в Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждены газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.
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