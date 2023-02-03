120 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО

Захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. Повредили три частных дома и линию электропередач.

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в области по состоянию на 21:00 четверга, 2 февраля.

Эсманьская община: россияне били из минометов – 16 прилетов;

Белопольская община: тоже была под минометным огнем – 31 прилет;

Шалыгинская община: обстрел из РСЗО – 16 прилетов;

Середино-будская община: россияне сбросили на территорию одного из сел 4 мины. Частично разрушены 3 частных дома и линия электропередач. Человеческих утрат нет.

Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба в Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждены газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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