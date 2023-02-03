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120 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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120 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО

Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО / Фото: Патрульная полиция Сумской области

Россияне продолжают атаковать приграничный регион.

Захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. Повредили три частных дома и линию электропередач.

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в области по состоянию на 21:00 четверга, 2 февраля.

  • Эсманьская община: россияне били из минометов – 16 прилетов;
  • Белопольская община: тоже была под минометным огнем – 31 прилет;
  • Шалыгинская община: обстрел из РСЗО – 16 прилетов;
  • Середино-будская община: россияне сбросили на территорию одного из сел 4 мины. Частично разрушены 3 частных дома и линия электропередач. Человеческих утрат нет.

Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба в Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждены газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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Дата публикации
Просмотры
368
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