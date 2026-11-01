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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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120 тысяч дельфинов стали жертвами войны России: Черное море переживает экологическую катастрофу

Более 120 тысяч дельфинов погибли в Черном море с начала полномасштабной войны России против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Из-за России погибли 120 тысяч дельфинов

Из-за России погибли 120 тысяч дельфинов, Фото: Иван Русев/Facebook

Война России против Украины привела к гибели в Черном море более 120 тысяч дельфинов с 2022 года. Военные действия в Черном море поставили под угрозу существование местной фауны.

Об этом пишет Independent.

В Черном море из-за России погибли 120 тысяч дельфинов

Основной причиной гибели млекопитающих стали пуски ракет, взрывы и работа корабельных сонаров. Это оборудование создает сильные акустические помехи и лишает животных способности охотиться. К тому же дельфины попадают в сети рыболовных траулеров, где задыхаются.

Иногда при попытках вытащить сетки экипажи отрезают животным плавники, из-за чего волны вымывают на побережье тела со следами веревок.

О деталях экологической катастрофы изданию Al Jazeera рассказал Иван Русев, который возглавляет научный отдел в нацпарке «Тузловские лиманы». По его словам, именно с началом полномасштабной войны России против Украины связано масштабное вымирание более 120 тысяч особей дельфинов.

Фото: Иван Русев/Facebook

Фото: Иван Русев/Facebook

Военные приборы нейтрализуют эхолокацию — главный природный инструмент навигации, связи и поиска добычи животных.

«Если дельфин не может рыбачить, он стремительно теряет вес», — отметил ученый.

В таком состоянии организм животного переходит на расщепление собственных жировых запасов. Но из-за боевых действий вода сильно загрязнена, поэтому жир уже насыщен ядовитыми соединениями.

Как следствие, иммунитет млекопитающих полностью истощается, и они становятся уязвимыми к роковым легочным инфекциям.

Акватория Черного моря терпит систематическое поражение токсинами и горюче-смазочными материалами от подбитых дронов и затонувших субмарин. Даже несмотря на запрет на промышленный лов, в море заметно уменьшились запасы отдельных видов рыб, в том числе луфаря и кефали.

«Учитывая, что дельфины находятся на вершине пищевой цепочки, до них доходит все — от зоопланктона до рыбы», — отмечает Русев.

Фото: Иван Русев/Facebook

Фото: Иван Русев/Facebook

Последствия войны сказываются и на птицах, чей рацион состоит из морской рыбы. Взрывы уничтожают рыбу и пугают перелетных птиц, которые направляются из Северной Европы на Ближний Восток.

«И когда птица не может найти достаточно пищи, она не имеет „топлива“, и не способна долететь до места зимовки или гнездования. Это отразится на численности определенных популяций птиц на годы вперед», — говорит ученый.

Для украинцев кадры погибших и раненых дельфинов стали психологическим испытанием. Жительница Одессы Татьяна Смольченко вспоминает, как в августе во время прогулки ее восьмилетний сын Олег нашел на берегу мертвое животное.

«Мы уже настолько привыкли к человеческим смертям, но видеть, как погибают эти существа из-за войны, не менее ужасно. Мы оба расплакались», — поделилась 33-летняя одесситка.

Россия уничтожает Черное море

Напомним, война России против Украины и военное присутствие в Черном море нанесли серьезный ущерб его экосистеме. Строительство Керченского моста нарушило естественные течения, вызывает зимний затор льда и удушье рыбы, а также привело к исчезновению донных организмов и росту смертности дельфинов.

Ситуацию усугубляют разливы нефтепродуктов из-за аварий российских танкеров, топлива, взрывчатки и минирование западной части моря.

Из-за экологического давления фиксируется уменьшение популяции мелких рачков-копеподов, которые являются основой пищевой цепочки, что чревато каскадными изменениями всей системы. Кроме этого, в море распространяются инвазивные виды, такие как корейский окунь, который вытесняет местную фауну.

Экологи предостерегают, что без международного мониторинга Черное море может потерять способность к самовосстановлению, поэтому Украина призывает ООН и ЕС создать специальную миссию для оценки вреда и восстановления морской среды.

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