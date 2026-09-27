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- Украина
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120 тысяч уже не те: в НГУ призвали срочно пересмотреть зарплаты военных — сержант поразил новой суммой
Владислав Первухин заявил, что минимальное финансовое обеспечение украинского защитника должно составить около 2000 долларов с привязкой к курсу валют.
Военным нужно пересмотреть базовое финансовое обеспечение. Минимальная зарплата защитника должна составлять 2000 долларов.
Об этом заявил сержант батальона «Свобода» НГУ Владислав Первухин в эфире Ранок.LIVE.
Он отметил, что положительно оценивает состоявшуюся в армии реформу выплат, однако считает ее лишь первым этапом. По его словам, необходимы следующие срочные шаги, в частности, по базовой зарплате военнослужащих.
Почему военных не устраивает нынешняя базовая зарплата
Первухин подчеркнул, что надбавки за выполнение особых задач важны, однако военных прежде всего беспокоит именно гарантированная базовая выплата.
Он привел в пример ситуацию, когда военнослужащий в течение месяца находится на войне и получает 120 тысяч гривен. По словам сержанта, такая же сумма в 2022 году и сейчас имеет совершенно разную покупательную способность.
«120 тысяч, которые мы получали в 22-м году, которые получаем сейчас, — это абсолютно кардинальные цифры», — отметил он.
Первухин объяснил, что изменилась и стоимость товаров, в то время как сама сумма выплат осталась стабильной. В частности, он сравнил покупательную способность зарплаты из-за стоимости хлеба: по его оценке, в 2022 году на соответствующую сумму можно было приобрести около 4500 единиц хлеба, тогда как сейчас максимум около 2000–2100.
Сколько должен получать украинский защитник
На вопрос о минимальном уровне финансового обеспечения военнослужащего Первухин ответил, что это должно быть около 2000 долларов с привязкой к курсу валют.
В то же время он отметил, что выплаты за пребывание на передовой можно сохранить, но, по его мнению, их следует выплачивать более широкому кругу военнослужащих.
Зарплата у военных — последние новости
Напомним, в июне 2026 года Минобороны запустило масштабную реформу военной службы, которая вводит новые типы контрактов с четко определенными сроками, а также повышение денежного довольствия премиями за результаты на поле боя.
Выплаты в рамках пехотно-штурмового контракта исчисляются так: 10 тысяч грн в день на позициях , 20 тысяч — это базовое военное обеспечение, 20 тысяч — в сутки ударно-поисковых действий, а 40 тысяч.