Зарплата в военных / © ТСН.ua

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Военным нужно пересмотреть базовое финансовое обеспечение. Минимальная зарплата защитника должна составлять 2000 долларов.

Об этом заявил сержант батальона «Свобода» НГУ Владислав Первухин в эфире Ранок.LIVE.

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Он отметил, что положительно оценивает состоявшуюся в армии реформу выплат, однако считает ее лишь первым этапом. По его словам, необходимы следующие срочные шаги, в частности, по базовой зарплате военнослужащих.

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Почему военных не устраивает нынешняя базовая зарплата

Первухин подчеркнул, что надбавки за выполнение особых задач важны, однако военных прежде всего беспокоит именно гарантированная базовая выплата.

Он привел в пример ситуацию, когда военнослужащий в течение месяца находится на войне и получает 120 тысяч гривен. По словам сержанта, такая же сумма в 2022 году и сейчас имеет совершенно разную покупательную способность.

«120 тысяч, которые мы получали в 22-м году, которые получаем сейчас, — это абсолютно кардинальные цифры», — отметил он.

Первухин объяснил, что изменилась и стоимость товаров, в то время как сама сумма выплат осталась стабильной. В частности, он сравнил покупательную способность зарплаты из-за стоимости хлеба: по его оценке, в 2022 году на соответствующую сумму можно было приобрести около 4500 единиц хлеба, тогда как сейчас максимум около 2000–2100.

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Сколько должен получать украинский защитник

На вопрос о минимальном уровне финансового обеспечения военнослужащего Первухин ответил, что это должно быть около 2000 долларов с привязкой к курсу валют.

В то же время он отметил, что выплаты за пребывание на передовой можно сохранить, но, по его мнению, их следует выплачивать более широкому кругу военнослужащих.

Зарплата у военных — последние новости

Напомним, в июне 2026 года Минобороны запустило масштабную реформу военной службы, которая вводит новые типы контрактов с четко определенными сроками, а также повышение денежного довольствия премиями за результаты на поле боя.

Выплаты в рамках пехотно-штурмового контракта исчисляются так: 10 тысяч грн в день на позициях , 20 тысяч — это базовое военное обеспечение, 20 тысяч — в сутки ударно-поисковых действий, а 40 тысяч.

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