1200 гривен за "документ": в Кривом Роге мужчина создавал фейковые ковид-сертификаты у себя в гараже

Незаконный бизнес организовал ранее судимый местный житель.
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина в своем гараже подрабатывал ковод-документы. Один международный сертификат обходился желающим в 1200 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, незаконную схему заработка организовал местный житель. В своем гараже он изготавливал ковид-сертификаты, используя при этом готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений.
Впоследствии мужчина создал объявление на одной из онлайн-досок объявлений. Благодаря чему к “предпринимателю” шли клиенты. Поддельные сертификаты он продавал в течение месяца. Один фейковый документ стоил 1200 гривен.
“Правонарушителем оказался ранее судимый местный житель. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
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