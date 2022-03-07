1200 тонн гуманитарного груза вчера направились из Львовской области в 6 областей Украины

1200 тонн гуманитарного груза 6 марта Львовщина отправила в разные регионы Украины.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий.

"Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области", - уточнил он.

По его словам, приоритетными гуманитарными грузами из европейских стран являются продукты длительного хранения и амуниция для военных.

Чтобы избежать трудностей с пересечением границы, Козицкий посоветовал водителям гуманитарных грузов призывного возраста зарегистрироваться на портале Дия или направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза.

“Спасибо всем перевозчикам, владельцам транспорта и водителям. Спасибо волонтерам. Мы должны каждый день создавать сильный тыл для нашей армии. Ибо каждый из нас в эти дни – воин. Мы вместе ведем эту борьбу. И мы победим!”, - подчеркнул Козицкий.