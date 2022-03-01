122 часа сопротивления: Резников заговорил о "харьковском трибунале" для кремлевских властей

122 часа сопротивления: Резников заговорил о "харьковском трибунале" для кремлевских властей

Нападение на Украину он назвал военным преступлением.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нападение России на Украину – это военное преступление, а поэтому его исполнителей и организаторов ждет трибунал.

"Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове", — подчеркнул глава Минобороны.

Именно в Харькове в 1943-м, отметил он, состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.

"Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли", заявил министр обороны.