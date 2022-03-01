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122 часа сопротивления: Резников заговорил о "харьковском трибунале" для кремлевских властей

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122 часа сопротивления: Резников заговорил о "харьковском трибунале" для кремлевских властей

УНІАН

Нападение на Украину он назвал военным преступлением.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нападение России на Украину – это военное преступление, а поэтому его исполнителей и организаторов ждет трибунал.

"Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове", — подчеркнул глава Минобороны.

Именно в Харькове в 1943-м, отметил он, состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.

"Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли", заявил министр обороны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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