125 "прилетов": в Сумской области в результате обстрела врага погибла местная пожилая женщина

Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21.00 7 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В результате артобстрела с 15:07 до 15:40 по с. Павловка Белопольской громады (20 прилетов) и попадание снаряда в частный жилой дом погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения.

Всего в течение дня враг совершил обстрелы Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Глуховской громад.

Было зафиксировано 125 прилетов, сброс с БПЛА 3 взрывных устройств и совершена 1 пулеметная очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

Краснопольская громада: совершен минометный обстрел (вероятно калибра 120 мм, 20 "прилетов").

Белопольская громада: кроме минометных обстрелов по с. Павловка, зафиксирован сброс с БПЛА 2 боеприпасов (типа ВОГ) на территорию громады. Также производился минометный обстрел в другом селе общины — 11 прилетов.

Середино-Будская громада: по г. Середина-Буда россияне сбросили с БПЛА взрывное устройство (типа ВОГ 25 П), которое не разорвалось.

Зноб-Новгородская громада: совершен обстрел (вероятно АГС) — 21 "прилет".

Юношеская громада: враг бил из минометов по территории громады – 8 прилетов, а затем еще 18.

Шалыгинская громада: россияне сбросили на территорию громады 7 мин, а также произвели обстрел из стрелкового вооружения (1 очередь из крупнокалиберного пулемета).

Глуховская громада: был минометный обстрел – 17 мин прилетело на территорию громады.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Шостке на предприятии раздался мощный взрыв. Помещение могли обстрелять ракетой россияне, информировали в ОК "Север".

Также мы рассказывали об жителях Сумщины, чудом уцелевших после того, как захватчики обстреляли их дом. Россияне атаковали жилье из ствольной артиллерии.

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