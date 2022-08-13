13 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

13 августа 2022 года – суббота. 171-й день войны России против Украины. 225-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

13 августа – Всемирный день левшей (Международный день левшей). Левша – человек, использующий левую руку вместо правой руки. Именно такие люди стали инициаторами праздника, чтобы обратить внимание на свою особенность. Также этот день нужен, чтобы побудить производителей товаров производить варианты продукции, которые будут комфортными для использования левши.

13 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

13 августа – день памяти Евдокима Каппадокиянина / Фото: pixabay.com

13 августа в церковном календаре – день памяти Евдокима Каппадокиянина. Жил в IX веке в Малой Азии. Родился в знатной семье христиан Евдокии и Василия. С детства отличался кротким, спокойным характером. Дал обет не вступать в брак, а потому не общался с женщинами, кроме своей матери. Благодаря своей честности получил от императора Феофила возможность править одной из фем. Умер в возрасте 33 лет.

Памятные даты 13 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 13 августа:

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3113 год до н. — по индейскому календарю Майя в этот день был создан мир;

29 год до н. э. — Октавиан проводит первый из трех триумфов в Риме в честь победы над далматами;

1099 год — Пасхалия II выбирают Папой Римским;

1521 год — после трехмесячной осады отряд испанских конкистадоров во главе с Эрнаном Кортесом захватывает столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико);

1624 год — король Франции Людовик XIII назначает кардинала Ришелье своим первым министром;

1642 год — Христиан Гюйгенс находит ледяную шапку на южном полюсе Марса;

1677 год — начинается Первая чигиринская оборона от османско-татарских войск;

1680 год – индейцы изгоняют испанцев из Санта-Фе (ныне – Нью-Мексико);

1704 год — в ходе войны за испанское наследие англо-австрийские войска громят французов и баварцев в битве при Бленгейме (ныне — Бавария);

1868 год — землетрясение в Эквадоре и Перу уносит жизни более 25000 человек;

1876 год — открытие в Байройте театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера;

1898 год – американский флот захватывает Манилу (ныне – Филиппины);

1899 год — американскому изобретателю Уильяму Греему выдают патент на телефон-автомат;

1905 год — в Норвегии проходит референдум о расторжении унии со Швецией;

1907 год – в Нью-Йорке появляются первые такси;

1912 год — французский врач Г. Один объявляет об открытии вируса рака;

1913 год – в Шеффилде выплавляют первую нержавеющую сталь;

1916 год – первые британские танки Mark I тайно отправляют на фронт во Французскую республику;

1917 год – в Каталонии начинается восстание сепаратистов;

1918 год — правительство Великобритании признает чехов как "союзную нацию";

1920 год — во Французской республике двумя греческими воинами ранят премьер-министра Королевства Греция Венизелоса;

1923 год — Мустафу Кемаля Ататюрка избирают первым президентом Турции;

1932 год — в Риме Маркони впервые испытывает коротковолновое радио;

1940 год – происходит первый авианалет Люфтваффе на британские военные объекты и города;

1941 год – в Канаде создают женский армейский корпус;

1942 год — проходит премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бемби";

1945 год – всемирный сионский конгресс принимает требование к правительству Великобритании разрешить въезд в Палестину миллиона евреев;

1948 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, в которой признавалось право народа Кашмира на самоопределение;

1952 год — Германия и Япония входят в состав Международного валютного фонда;

1960 год — новое правительство Центральноафриканская Республика провозглашает независимость от Франции;

1961 год – немецкая Демократическая Республика закрывает государственный кордом между Западным и Восточным Берлином;

1964 год — происходит последняя смертная казнь в Великобритании;

1966 год — в Тунисе запрещают мини-юбки;

1993 год – в Таиланде заваливается отель;

2002 год – на одном из гавайских островов происходит брак знаменитого актера Николаса Кейджа и дочери короля рок-н-ролла Элизабет Пресли;

2004 год — создают первый подкаст;

2014 год — овладение украинскими силами АТО н. п. Хрящеватое и завершение оперативного окружения оккупированного Луганска для его дальнейшего увольнения.

13 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 13 августа называют Евдокимов день или Евдокимов запуст. Последнее название связано с тем, что на следующий день начинается Успенский пост. То есть это последний день, когда разрешено есть мясо. 13 августа считается удачной датой для огородных и полевых работ.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 августа

Каковы сегодня именины: Арсений, Антоний, Владимир, Василий, Георгий, Вениамин, Максим, Иван, Николай, Стефан, Сергей, Анна.

13 августа родились:

1773 год – украинский мореплаватель, географ, океанограф Юрий Лисянский;

1964 год – украинский писатель Степан Процюк;

1979 год – украинская певица, Заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская;

1984 год – украинская теннисистка Елена Бондаренко.

Погода на 13 августа

13 августа в Киеве будет облачно, весь день будет идти мелкий дождь, который закончится к вечеру. Во Львове пасмурная погода, весь день ожидается сильный дождь. В Харькове переменная облачность, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +20 ночью. Во Львове +20 днем и +16 ночью. В Харькове +34 днем и +23 ночью. В Одессе +28 днем и +20 ночью.