13 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 18 дней.
Какой сегодня день
В понедельник, 13 декабря, в мире не отмечают ни одного выдающегося праздника. В Бразилии в этот день празднуют День моряка.
Памятные даты 13 декабря
- 1769 – началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии.
- 1913 – торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского сообщества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий.
- 1917 – Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику.
- 1917 — Украинский Центральный Совет официально образовал Воздушный флот.
- 1958 — американские ученые произвели запуск живого существа в космос с возвращением. Обезьяна Гордо на борту ракеты АМ-13 провела 15 минут в космосе, но вернувшись на Землю, капсула с обезьяной затонула в океане.
- 2004 — Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча".
Церковный праздник сегодня 13 декабря
13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра. Андрей стал свидетелем воскресения Спасителя и его вознесения на небо. Братья родились в Вифсаиде, городе на берегу Галилейского озера, и были рыбаками. Андрей стал первым, кого Иисус призвал к себе в ученики. Согласно Евангелию от Иоанна, первый апостол был учеником Иоанна Крестителя.
По наставлению Иисуса Христа апостолы направились в разные земли проповедовать его учение. Андрей путешествовал по побережью Днепра и на берегу Черного моря, по Балканскому полуострову, в Скифии. Неоднократно встречал на своем пути язычников, которые его жестоко избивали. Но он не прекращал молиться и исцелять людей от недугов с помощью молитвы.
Когда он вернулся в Грецию, жестокий правитель Патры приказал казнить Андрея. Он молился даже в смертельных муках. Долгую и мучительную смерть апостол принял на кресте.
Что нельзя делать в этот день
- На день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому.
- В этот день действуют все запреты Рождественского поста
Приметы и традиции на 13 декабря
В древности на Андрея крестьяне слушали воду, но не только в колодце, но и в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало тёплую, без метели зиму. Если же слышались гул и стон, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого рока. Если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.
Знахари и целители считали день Андрея Первозванного своим праздником.
Девушки в этот день молились апостолу за добрых женихов и гадали на жениха. Магические обряды на Андреев день были своеобразной репетицией перед большими праздничными гаданиями. Накануне девушка, желающая узнать свою судьбу, соблюдала пост — но так, чтобы никто из родных этого не заметил.
- Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.
- Если снег на Андрея выпал и не тает – снег будет лежать до начала апреля.
- Огонь в печи 13 декабря горит красным пламенем – будут морозы. Белый огонь, соответственно, предвещает оттепель.
- Холодно и ясно 13 декабря – будет хороший урожай в следующем году
Именины 13 декабря
День ангела (именины) сегодня, 13 декабря, празднуют: Андрей и Иван.
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