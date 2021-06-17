Пострадавшего в ДТП подростка выписали из больницы и он записал обращение к пьяницам за рулем

Содержание алкоголя в крови виновницы ДТП превышал норму в 16 раз.

Пострадавший в ДТП 13-летний Андрей Тарасюк, которого в Виннице прямо на тротуаре сбила пьяная водитель, записал обращение к автолюбителям с просьбой — не садиться за руль нетрезвыми. Парня можно понять: у водительницы, которая едва не убила его, содержание алкоголя в крови превышал норму в 16 раз. Подробнее об этом в сюжете ТСН.19: 30.

Почти месяц подросток после ДТП провел в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, переломами рук и ног. Теперь на его правой руке — металлическая пластина, которая мешает ему поиграть в любимый баскетбол.

Пострадавший несколько дней был в коме. Ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию — вытаскивали из мозга металлические обломки. Еще несколько оперативных вмешательств хирурги провели на руках и ногах. Но, несмотря на реальную угрозу для жизни, школьник удивительно быстро восстанавливается. Осенью парня ждет еще несколько операций, в частности — пластическая.

"Он говорит, он ориентирован, отвечает на вопросы, поведение адекватное, нет двигательных нарушений в виде паралича; нет судорожного синдрома", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Волощук.

Внедорожник, за рулем которого находилась пьяная водитель, снес Андрея прямо на тротуаре, в сотне метров от его дома. Как все произошло зафиксировали камерах наблюдения. Белый джип не вписался в поворот и вылетел на тротуар. Школьника отбросило на металлическую ограждение. Автомобиль остановился только протаранив еще несколько заборов.

Впоследствии выяснилось, что содержание алкоголя в крови водительницы в 16 раз превышал норму. "Драгер показал 3.3 промилле алкоголя в крови, она была в состоянии сильного алкогольного опьянения", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Винницкой области Анна Олейник.

43-летнюю водителя суд отпустил из-под стражи под залог в 180 000 грн. Свою вину она признала, публично попросила у семьи прощения, пообещав помогать, чем сможет.

Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас она не может покидать город и носит электронный браслет. Следователи еще ждут результатов ряда экспертиз.

По словам родителей Андрюши Тарасюка, виновница ДТП ни разу не посетила парня, только ее родственники перечислили на лечение 40 000 гривен.

Пострадавший зла на нее не держит, но он уже подготовил обращение ко всем водителям. "Если пьяные, то не садитесь за руль, и даже не покупайте машину, если хотите пить", — попросил парень, который чудом выжил в этой страшной аварии.

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