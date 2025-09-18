- Дата публикации
13-летние братья весили всего 8 килограммов: история Платона, который ухаживал за родными на Донетчине
Шокирующие факты о детях из Покровского района, которых в мае эвакуировали в безопасное место, подтвержденные медицинскими выводами.
История 10-летнего Платона, который сам ухаживал за своими братьями в Донецкой области, всколыхнула общество. Дети жили в ужасных условиях, где старшие братья в 13 лет весили всего 8-9 кг. Врачи зафиксировали у них старые переломы, пролежни и другие последствия отсутствия должной медицинской помощи. Сломанные кости, по словам медиков, лечили только йодом.
Об этом сообщает благотворительная организация " Город добра ", где сейчас находятся дети.
Платон рассказал, что именно он заботился о братьях, и его слова подтверждаются знаниями мальчика об уходе за младенцами. Международно признанный принцип доверия к показаниям детей-пострадавших является ключевым в таких случаях.
Эвакуация детей произошла еще весной. Мать тогда отказалась их сопровождать, а впоследствии в письменном виде подтвердила, что не готова самостоятельно ухаживать за ними из-за психологического состояния и сложных обстоятельств. Она разрешила публикацию истории.
Только в этом месяце она прибыла в Черновцы вместе с эвакуацией, потому что город, где она жила, стал очень близок к фронту. Она и не планирует забирать детей из центра и сама нуждается в реабилитации.
Сейчас дети находятся под контролем, проходят реабилитацию, получают помощь и поддержку. Впервые за долгое время они находятся в безопасности.
