13-летние братья весили всего 8 килограммов: история Платона, который ухаживал за родными на Донетчине

10-летний Платон стал для братьев опорой, когда рядом не было взрослых

История 10-летнего Платона, который сам ухаживал за своими братьями в Донецкой области, всколыхнула общество. Дети жили в ужасных условиях, где старшие братья в 13 лет весили всего 8-9 кг. Врачи зафиксировали у них старые переломы, пролежни и другие последствия отсутствия должной медицинской помощи. Сломанные кости, по словам медиков, лечили только йодом.

Об этом сообщает благотворительная организация " Город добра ", где сейчас находятся дети.

Платон рассказал, что именно он заботился о братьях, и его слова подтверждаются знаниями мальчика об уходе за младенцами. Международно признанный принцип доверия к показаниям детей-пострадавших является ключевым в таких случаях.

Эвакуация детей произошла еще весной. Мать тогда отказалась их сопровождать, а впоследствии в письменном виде подтвердила, что не готова самостоятельно ухаживать за ними из-за психологического состояния и сложных обстоятельств. Она разрешила публикацию истории.

Только в этом месяце она прибыла в Черновцы вместе с эвакуацией, потому что город, где она жила, стал очень близок к фронту. Она и не планирует забирать детей из центра и сама нуждается в реабилитации.

Сейчас дети находятся под контролем, проходят реабилитацию, получают помощь и поддержку. Впервые за долгое время они находятся в безопасности.

