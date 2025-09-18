ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

13-летние братья весили всего 8 килограммов: история Платона, который ухаживал за родными на Донетчине

Шокирующие факты о детях из Покровского района, которых в мае эвакуировали в безопасное место, подтвержденные медицинскими выводами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
10-летний Платон стал для братьев опорой, когда рядом не было взрослых

10-летний Платон стал для братьев опорой, когда рядом не было взрослых

История 10-летнего Платона, который сам ухаживал за своими братьями в Донецкой области, всколыхнула общество. Дети жили в ужасных условиях, где старшие братья в 13 лет весили всего 8-9 кг. Врачи зафиксировали у них старые переломы, пролежни и другие последствия отсутствия должной медицинской помощи. Сломанные кости, по словам медиков, лечили только йодом.

Об этом сообщает благотворительная организация " Город добра ", где сейчас находятся дети.

Платон рассказал, что именно он заботился о братьях, и его слова подтверждаются знаниями мальчика об уходе за младенцами. Международно признанный принцип доверия к показаниям детей-пострадавших является ключевым в таких случаях.

Эвакуация детей произошла еще весной. Мать тогда отказалась их сопровождать, а впоследствии в письменном виде подтвердила, что не готова самостоятельно ухаживать за ними из-за психологического состояния и сложных обстоятельств. Она разрешила публикацию истории.

Только в этом месяце она прибыла в Черновцы вместе с эвакуацией, потому что город, где она жила, стал очень близок к фронту. Она и не планирует забирать детей из центра и сама нуждается в реабилитации.

Сейчас дети находятся под контролем, проходят реабилитацию, получают помощь и поддержку. Впервые за долгое время они находятся в безопасности.

Напомним, что в Чернигове ребенок умер после неправильного диагноза: что известно .

Врач из детского медучреждения подозревают в смерть 11-летней пациентки.

Дата публикации
Количество просмотров
43
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie