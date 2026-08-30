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13-летний мальчик погиб после российского удара (фото)
РФ сбросила ФАБ-250 на жилые дома
Российские войска 30 августа атаковали Славянскую городскую общину Донецкой области авиабомбами. В результате удара погибли два человека, среди них 13-летний ребенок. Еще один гражданский получил ранение.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По информации источника, оккупационные войска нанесли удар по поселку Билбасовка, входящему в Славянское городское общество. Для атаки россияне применили ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Бомбы попали по территории частной жилой застройки.
«Несовместимые с жизнью телесные повреждения получили два человека, в том числе 13-летний мальчик», — сообщили в прокуратуре.
Еще один гражданский, 25-летний мужчина, пострадал в результате атаки. Его доставили в больницу с взрывной травмой и осколочным ранением бедра.
В Билбасовке разрушены и повреждены дома
Российский удар нанес значительный ущерб жилой застройке поселка.
По предварительным данным, три частных дома разрушены до основания, еще 17 домов получили повреждения.
Стражи порядка документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного удара по гражданскому населению.
При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления. Производство открыли по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, армия РФ ищет путь для наступления на Славянск и Краматорск. Именно лиманское направление остается одним из ключевых для захватчиков.