13-летний парень погиб, его отца госпитализировали: в Винницкой области авто врезалось в мотоблок (фото)

13-летний парень погиб, его отца госпитализировали: в Винницкой области авто врезалось в мотоблок (фото)

Полиция расследует причины аварии.

В поселке Черновцы Могилев-Подольского района Винницкой области 17 января в ДТП погиб 13-летний парень, его 52-летний отец был госпитализирован.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

ДТП произошло в 18:00. 24-летний водитель Renault Megan врезался в мотоблок, в котором ехал отец с сыном. Подросток погиб на месте ДТП, его отец госпитализирован.

По предварительным данным, водители транспортных средств были трезвыми. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полиция расследует причины аварии.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

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