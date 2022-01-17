13-летний парень погиб, его отца госпитализировали: в Винницкой области авто врезалось в мотоблок (фото)

Полиция расследует причины аварии.
В поселке Черновцы Могилев-Подольского района Винницкой области 17 января в ДТП погиб 13-летний парень, его 52-летний отец был госпитализирован.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
ДТП произошло в 18:00. 24-летний водитель Renault Megan врезался в мотоблок, в котором ехал отец с сыном. Подросток погиб на месте ДТП, его отец госпитализирован.
По предварительным данным, водители транспортных средств были трезвыми. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Полиция расследует причины аварии.
Читайте также:
- В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивают (фото)
- В двух городах Украины школы переводят на дистанционное обучение: это произошло не из-за COVID-19
- Во Львове на ходу загорелся трамвай: видео