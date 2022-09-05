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13-летний подросток изнасиловал на камеру 12-летнюю девочку в Донецкой области и выложил видео в соцсеть

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13-летний подросток изнасиловал на камеру 12-летнюю девочку в Донецкой области и выложил видео в соцсеть

Фото: pixabay.com

Восьмиклассник изнасиловал девочку на территории заброшенной школы.

В Донецкой области восьмиклассник изнасиловал 12-летнюю девочку и выложил видео издевательств в соцсеть.

Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в полиции Донецкой области.

С сообщением о сексуальном насилии в полицию 4 сентября обратилась жительница Константиновки. Она заявила, что ее дочь изнасиловали. Преступление было совершено 29 августа на территории заброшенной школы.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 13-летний местный житель. Его разыскали и сразу доставили вместе с опекуном в отдел полиции. В ходе следственных действий в присутствии опекуна парень признал свою вину.

Сейчас с ним работают следователи. Видео издевательств, снятое обидчиком, приобщили к материалам дела.

Преступление квалифицировано по ч.4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Готовится направление уголовного производства в суд, который решит дальнейшую судьбу несовершеннолетнего.

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