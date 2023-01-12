13-летний подросток срезал елку в центре города, чтобы поразить девушку: как суд наказал его родителей

Голубая елка много лет украшала ландшафтную композицию центрального проспекта, пока не стала "новогодним подарком".

Юный житель города Болграда Одесской области для того, чтобы произвести впечатление на свою подругу, решил подарить ей на новогодние праздники самую красивую елку в городе. 13-летний парень спилил деревцо на центральном проспекте районного центра.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, из-за исчезновения голубой елки, которая много лет украшала ландшафтную композицию, жители города обратились в полицию.

Также читайте В Киеве заметили расцветшую елку: что это значит

Правоохранители в считанные часы выяснили, что к содеянному причастен местный подросток. Он признался, что таким образом хотел поразить свою подругу.

Поскольку юный "ромео" не достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, суд обязал наказать его родителей.

За недосмотр за ребенком и пренебрежение родительскими обязанностями полицейские составили по ним протокол по части 1 статьи 184 КУоАП, которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в США двое подростков жестоко убили учительницу испанской и покинули ее тело в местном парке. Поводом для этого послужила плохая оценка, которую получили ученики.

Читайте также: