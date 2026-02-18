13-летняя девочка исчезла в Днепропетровской области: поиски продолжаются уже сутки (признаки, фото)

Исчезла 13-летняя девочка

В Самаровском районе Днепропетровской области 17 февраля около 15:00 исчезла 13-летняя Анастасия Мирина. Девочка ушла из дома в селе Хащево и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полицейские города Самар разыскивают 13-летнюю Анастасию Мирину / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Приметы девочки:

Возраст: 13-14 лет

Рост: 165 см

Телосложение: худощаво

Волосы: рыжие

Глаза: серые

Одежда: черная куртка с фиолетовым узором, белые джинсы.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Анастасии, обращайтесь в Самаровский отдел полиции по телефонам: 099 274 98 15, 095 907 52 03 или на 102.

Подобные случаи исчезновений

В последнее время в Украине происходят многочисленные случаи исчезновений детей, пугающих своей масштабностью и методами злоумышленников.

В Черновцах 13-летняя девочка скрылась по дороге из школы. Как выяснили правоохранители, она стала жертвой похищения. Мужчина заметил ее на улице и предложил подвезти к бабушке. Доверчивый ребенок сел в авто, а злоумышленник начал реализовывать свой план: постоянно менял маршрут, отбирал мобильный телефон и рюкзак, чтобы сделать невозможным отслеживание, и перевозил девочку между пустыми домами. Оперативники и волонтеры смогли перехватить угонщика благодаря масштабным поискам.

В Стрыйском районе Львовщины 14-летняя девочка, которая пошла в школу и не вернулась, была найдена мертвой. Семья сразу сообщила полицию, и поиски с участием правоохранителей продолжались несколько часов. Инцидент стал поводом к началу уголовного производства.

К слову, в Одессе будут судить 31-летнего мужчину за изнасилование и убийство семилетней девочки. Находясь под действием наркотиков, сосед заманил ребенка к себе в квартиру, надругался над ним и задушил. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело в сумке в подвал в другом квартале. Полицейские задержали злоумышленника за горячими следами благодаря камерам видеонаблюдения.