13 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 13 мая, в православном календаре день памяти апостола Иакова Заведеева. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Родился в семье рыбака Заведея в Галилее. Его братом был Иоанн Богослов, считающийся одним из ближайших учеников Сына Божьего. Именно Иаков вместе со своим братом, а также апостолами Андреем и Петром, участвовали в важнейших событиях в жизни Христа. По приказу иудейского царя Ирода Иакову отрубили голову. Произошло это в Иерусалиме.
Существует предание, что после смерти мощи Иакова были собраны в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Эта лодка приплыла в Италию и была выброшена на берег. Там нетленные мощи нашел монах-отшельник Пелайо, живший в этой местности. Это было примерно в 813 году.
Приметы 13 мая
- Теплая погода указывает на то, что все лето она будет такой.
- Днем идет дождь, но тепло, ждите богатого урожая зерна.
- Дождливый день на мокрое лето.
Что завтра нельзя делать
13 мая, как и вообще в этом месяце, пытались не жениться. Также считалось плохим знаком, если в этот день праздновать годовщину свадьбы. Не стоило идти в долгую дорогу, потому что там могли вас ждать только болезни.
Что можно делать завтра
В народе 13 мая называли Яковом Теплым. Начинались тяжелые работы на поле и огороде, а также заканчивались все зимние запасы. Поэтому этот день (который по старому стилю был последним днем апреля) заканчивал период свадеб.
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