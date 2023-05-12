13 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 мая, в православном календаре день памяти апостола Иакова Заведеева. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Родился в семье рыбака Заведея в Галилее. Его братом был Иоанн Богослов, считающийся одним из ближайших учеников Сына Божьего. Именно Иаков вместе со своим братом, а также апостолами Андреем и Петром, участвовали в важнейших событиях в жизни Христа. По приказу иудейского царя Ирода Иакову отрубили голову. Произошло это в Иерусалиме.

Существует предание, что после смерти мощи Иакова были собраны в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Эта лодка приплыла в Италию и была выброшена на берег. Там нетленные мощи нашел монах-отшельник Пелайо, живший в этой местности. Это было примерно в 813 году.

Приметы 13 мая

Народные приметы 13 мая / Фото: Pexels

Теплая погода указывает на то, что все лето она будет такой.

Днем идет дождь, но тепло, ждите богатого урожая зерна.

Дождливый день на мокрое лето.

Что завтра нельзя делать

13 мая, как и вообще в этом месяце, пытались не жениться. Также считалось плохим знаком, если в этот день праздновать годовщину свадьбы. Не стоило идти в долгую дорогу, потому что там могли вас ждать только болезни.

Что можно делать завтра

В народе 13 мая называли Яковом Теплым. Начинались тяжелые работы на поле и огороде, а также заканчивались все зимние запасы. Поэтому этот день (который по старому стилю был последним днем апреля) заканчивал период свадеб.

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