13 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

13 октября 2022 года – четверг. 233-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 79 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

13 октября – Международный день неудачников (International Day for Failure). В этот день люди думают о своих неудачах и делятся ими с другими. Праздник был введен по инициативе финляндского университета в Аалто в 2010 году.

Также 13 октября – Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day). Тромбозом называют патологическое свертываемость крови в сосудах. Они мешают нормальному протеканию крови, что может привести к тяжелым последствиям – боли и даже смерти.

А еще 13 октября – Международный день костюма (International Suit Up Day). Впервые праздник отпраздновали в американском сериале "Как я встретил вашу маму", выходившем на телеканале CBS. Один из главных персонажей, Барни Стинсон, обожал красиво и элегантно одеваться. А его крылатой фразой была: "Одень!" (Suit Up!). Праздник позаимствовал поклонники сериала и объявили 13 октября важной для себя датой.

13 октября – День без бюстгальтера. Идея создать такой праздник появилась еще в 1960–1970-х годах, но праздновать его начали в 2010 году. Женщины-активистки считали, что этот предмет женского гардероба подавляет достоинство женщины и является символом порабощения.

Также 13 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий. Был создан Генеральной ассамблеей ООН в 1989 году. Главная его цель – показать человечеству, что нужно делать, чтобы уменьшить опасность от естественной беды.

А еще 13 октября – Всемирный день зрения (World Sight Day). Положили начало этой важной мере 1999 года по инициативе ВОЗ. Событие посвятили борьбе с офтальмологическими проблемами и заболеваниями.

Какой сегодня, 13 октября, церковный праздник

13 октября – день памяти священномученика Григория, просветителя Армении / Фото: commons.wikimedia.org

13 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Григория, просветителя Армении. Отец Григория поплатился своей жизнью за то, что убил армянского царя Хосрова. Все семейство его было истреблено, кроме младшего сына – Григория. Его воспитала кормилица, которая была христианкой. Она вынесла ребенка в Кесарию Каппадокийскую. Когда Григорий вырос, то вступил в брак, но потом расстался с женой. Тогда он пошел в монастырь и стал служить сыну царя Хосрова, чтобы искупить вину отца.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 октября

Каковы сегодня именины: Вячеслав, Василий, Леонид, Григорий, Михаил, Матвей, Александр, Петр, Алексей, Семен, Александра.

Талисманом человека, рожденного 13 октября является хризоберил. Драгоценный камень, завораживающий своей красотой. Свое название получил благодаря золотой окраске (с греческой Chrysos означает золотой). В восточной медицине с помощью хризоберила лечили повышенную возбудимость. А в Киевской Руси его использовали от алкоголизма.

В этот день родились:

1822 год – украинский ботаник, протозоолог и бактериолог Лев Ценковский;

1923 год – украинский историк Михаил Сикорский;

1971 год – украинский футболист Михаил Старостяк.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит приглашать в дом малознакомых людей и ходить к ним в гости.

Запрещено лениться, потому что можно прогневать святого Григория.

Не принимайте подарки от посторонних.

Народные приметы и традиции на 13 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: снегопад – зима будет поздней;

на окнах иней – ждите сухой осени;

журавли уже улетели – зима придет рано и будет холодной.

В народе 13 октября называли Григорьев день. Верили, что сегодня выходят лешие и пугают зашедших в лес. Они воют так громко, что могут перекрикивать даже ветер.

Погода на сегодня, 13 октября

Сегодня, 13 октября, в Киеве облачно, лишь к вечеру прояснится, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +15 днем и +4 ночью. В Харькове +11 днем и +6 ночью. В Одессе +16 днем и +11 ночью.

Памятные даты 13 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 октября: