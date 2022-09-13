13 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

13 сентября 2022 – вторник. 202-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 109 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
13 сентября — День компьютерщика и программиста. Хоть это и неофициальный профессиональный праздник, но он очень популярен среди работников этих профессий. В этот день мы можем почтить компьютерщиков и программистов, которые делают нашу жизнь интереснее и легче благодаря новым технологическим разработкам.
Также 13 сентября — День парикмахера. Именно эти специалисты делают наши волосы красивыми и здоровыми. Термин "парикмахер" пришел к нам по немецкому языку, он означает "человек, работающий с париками".
А еще 13 сентября – День положительного мышления (Positive Thinking Day). Праздник был введен американским предпринимателем в 2003 году.
13 сентября – Международный день шоколада (World Chocolate Day). Праздник появился в 1995 году во Франции и довольно быстро стал популярен далеко за ее пределами. Особенно оно популярно в Швейцарии, Германии и других странах ЕС.
Какой сегодня, 13 сентября, церковный праздник
13 сентября в церковном календаре – Положение пояса Пресвятой Богородицы. Праздник был установлен в XII веке. Согласно церковным писаниям, после Успения (смерти) душа и тело Девы Марии были взяты на небо, а потому верующие чествуют ее ризу (пояс). По преданию, Богородица сама сплела этот пояс из шерсти верблюда, а затем отправила апостолу Томми перед своим вознесением.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 сентября
Какие сегодня именины: Геннадий.
Талисманом человека, рожденного 13 сентября является оникс. Этот минерал отличается богатой историей и интересной расцветкой. С давних времен оникс использовали в традиционной медицине. Его перетирали в порошок, очищавший полость рта.
В этот день родились:
- 1931 год – украинский писатель Борис Харчук;
- 1961 год – украинская художница Оксана Иванкевич.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит заключать сделки.
- Лучше не брать сегодня деньги взаймы, потому что не сможете отдать.
- Не пейте алкогольные напитки.
- Не собирайте калину и рябину, потому что не будете иметь счастья.
Народные приметы и традиции на 13 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: журавли летят клином – ждите потепления;
- муравьи построили высокие муравейники – зима будет суровой;
- чем ниже летят в теплые края журавли, тем теплее будет зима;
- растущая луна на хороший урожай ягод.
В народе 13 сентября называли Журавлиное вече. Среди наших предков было поверье, что в этот день журавли собираются на болотах и решают, когда лететь на зимовку.
Погода на сегодня, 13 сентября
Сегодня, 13 сентября, в Киеве облачно, ночью и утром будет дождь, который к вечеру должен закончиться. Во Львове пасмурная погода, ночью дождь, который закончится к утру, днем начнется снова и будет идти до вечера. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, вторая половина дня будет идти дождь.
Температура воздуха в Киеве +13 днем и +11 ночью. Во Львове +15 днем и +10 ночью. В Харькове +14 днем и +10 ночью. В Одессе +17 днем и +13 ночью.
Памятные даты 13 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 13 сентября:
- 1333 год – первое упоминание о Кафедральном соборе Кенигсберга;
- 1776 год – основывают город Днепр;
- 1788 год – Нью-Йорк становится столицей США;
- 1848 год — во Львовском университете создают кафедру украинского языка;
- 1902 год — В Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого использовали отпечатки его пальцев с места преступления;
- 1960 год – в США происходит первый симпозиум биоников;
- 1960 год – президент США Дуайт Эйзенхауэр подписывает указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;
- 1962 год — Элвис Пресли с песней "She's Not You" в двенадцатый раз возглавляет хит-парад Великобритании;
- 1965 год — В США выходит сингл "Битлз" — "Yesterday";
- 1968 год — Албания выходит из Организации Варшавского договора;
- 1982 год — в аэропорту Малаги (Испания) терпит крушение самолет DC-10 рейса 995 для авиакомпании Spantax;
- 1989 год — в Украине выявляют первых больных СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева;
- 1993 год — подписывают соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.