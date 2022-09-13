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13 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

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13 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

Какой сегодня праздник – 13 сентября / Фото: pixabay.com

13 сентября 2022 – вторник. 202-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 109 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

13 сентября — День компьютерщика и программиста. Хоть это и неофициальный профессиональный праздник, но он очень популярен среди работников этих профессий. В этот день мы можем почтить компьютерщиков и программистов, которые делают нашу жизнь интереснее и легче благодаря новым технологическим разработкам.

Также 13 сентября — День парикмахера. Именно эти специалисты делают наши волосы красивыми и здоровыми. Термин "парикмахер" пришел к нам по немецкому языку, он означает "человек, работающий с париками".

А еще 13 сентября – День положительного мышления (Positive Thinking Day). Праздник был введен американским предпринимателем в 2003 году.

13 сентября – Международный день шоколада (World Chocolate Day). Праздник появился в 1995 году во Франции и довольно быстро стал популярен далеко за ее пределами. Особенно оно популярно в Швейцарии, Германии и других странах ЕС.

Какой сегодня, 13 сентября, церковный праздник

13 сентября – Уложение пояса Пресвятой Богородицы / © commons.wikimedia.org
13 сентября – Уложение пояса Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

13 сентября в церковном календаре – Положение пояса Пресвятой Богородицы. Праздник был установлен в XII веке. Согласно церковным писаниям, после Успения (смерти) душа и тело Девы Марии были взяты на небо, а потому верующие чествуют ее ризу (пояс). По преданию, Богородица сама сплела этот пояс из шерсти верблюда, а затем отправила апостолу Томми перед своим вознесением.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 сентября

Какие сегодня именины: Геннадий.

Талисманом человека, рожденного 13 сентября является оникс. Этот минерал отличается богатой историей и интересной расцветкой. С давних времен оникс использовали в традиционной медицине. Его перетирали в порошок, очищавший полость рта.

В этот день родились:

  • 1931 год – украинский писатель Борис Харчук;
  • 1961 год – украинская художница Оксана Иванкевич.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит заключать сделки.
  • Лучше не брать сегодня деньги взаймы, потому что не сможете отдать.
  • Не пейте алкогольные напитки.
  • Не собирайте калину и рябину, потому что не будете иметь счастья.

Народные приметы и традиции на 13 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

  • смотрели, какой сегодня день: журавли летят клином – ждите потепления;
  • муравьи построили высокие муравейники – зима будет суровой;
  • чем ниже летят в теплые края журавли, тем теплее будет зима;
  • растущая луна на хороший урожай ягод.

В народе 13 сентября называли Журавлиное вече. Среди наших предков было поверье, что в этот день журавли собираются на болотах и решают, когда лететь на зимовку.

Погода на сегодня, 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в Киеве облачно, ночью и утром будет дождь, который к вечеру должен закончиться. Во Львове пасмурная погода, ночью дождь, который закончится к утру, днем начнется снова и будет идти до вечера. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, вторая половина дня будет идти дождь.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +11 ночью. Во Львове +15 днем и +10 ночью. В Харькове +14 днем и +10 ночью. В Одессе +17 днем и +13 ночью.

Памятные даты 13 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 сентября:

  • 1333 год – первое упоминание о Кафедральном соборе Кенигсберга;
  • 1776 год – основывают город Днепр;
  • 1788 год – Нью-Йорк становится столицей США;
  • 1848 год — во Львовском университете создают кафедру украинского языка;
  • 1902 год — В Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого использовали отпечатки его пальцев с места преступления;
  • 1960 год – в США происходит первый симпозиум биоников;
  • 1960 год – президент США Дуайт Эйзенхауэр подписывает указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;
  • 1962 год — Элвис Пресли с песней "She's Not You" в двенадцатый раз возглавляет хит-парад Великобритании;
  • 1965 год — В США выходит сингл "Битлз" — "Yesterday";
  • 1968 год — Албания выходит из Организации Варшавского договора;
  • 1982 год — в аэропорту Малаги (Испания) терпит крушение самолет DC-10 рейса 995 для авиакомпании Spantax;
  • 1989 год — в Украине выявляют первых больных СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева;
  • 1993 год — подписывают соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.

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