13 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

13 сентября 2022 – вторник. 202-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 109 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

13 сентября — День компьютерщика и программиста. Хоть это и неофициальный профессиональный праздник, но он очень популярен среди работников этих профессий. В этот день мы можем почтить компьютерщиков и программистов, которые делают нашу жизнь интереснее и легче благодаря новым технологическим разработкам.

Также 13 сентября — День парикмахера. Именно эти специалисты делают наши волосы красивыми и здоровыми. Термин "парикмахер" пришел к нам по немецкому языку, он означает "человек, работающий с париками".

А еще 13 сентября – День положительного мышления (Positive Thinking Day). Праздник был введен американским предпринимателем в 2003 году.

13 сентября – Международный день шоколада (World Chocolate Day). Праздник появился в 1995 году во Франции и довольно быстро стал популярен далеко за ее пределами. Особенно оно популярно в Швейцарии, Германии и других странах ЕС.

Какой сегодня, 13 сентября, церковный праздник

13 сентября – Уложение пояса Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

13 сентября в церковном календаре – Положение пояса Пресвятой Богородицы. Праздник был установлен в XII веке. Согласно церковным писаниям, после Успения (смерти) душа и тело Девы Марии были взяты на небо, а потому верующие чествуют ее ризу (пояс). По преданию, Богородица сама сплела этот пояс из шерсти верблюда, а затем отправила апостолу Томми перед своим вознесением.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 сентября

Какие сегодня именины: Геннадий.

Талисманом человека, рожденного 13 сентября является оникс. Этот минерал отличается богатой историей и интересной расцветкой. С давних времен оникс использовали в традиционной медицине. Его перетирали в порошок, очищавший полость рта.

В этот день родились:

1931 год – украинский писатель Борис Харчук;

1961 год – украинская художница Оксана Иванкевич.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит заключать сделки.

Лучше не брать сегодня деньги взаймы, потому что не сможете отдать.

Не пейте алкогольные напитки.

Не собирайте калину и рябину, потому что не будете иметь счастья.

Народные приметы и традиции на 13 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: журавли летят клином – ждите потепления;

муравьи построили высокие муравейники – зима будет суровой;

чем ниже летят в теплые края журавли, тем теплее будет зима;

растущая луна на хороший урожай ягод.

В народе 13 сентября называли Журавлиное вече. Среди наших предков было поверье, что в этот день журавли собираются на болотах и решают, когда лететь на зимовку.

Погода на сегодня, 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в Киеве облачно, ночью и утром будет дождь, который к вечеру должен закончиться. Во Львове пасмурная погода, ночью дождь, который закончится к утру, днем начнется снова и будет идти до вечера. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, вторая половина дня будет идти дождь.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +11 ночью. Во Львове +15 днем и +10 ночью. В Харькове +14 днем и +10 ночью. В Одессе +17 днем и +13 ночью.

Памятные даты 13 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 сентября: