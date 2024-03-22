13 вражеских бортов в воздухе: зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС

Позаботьтесь о безопасности и близких.

По состоянию на сейчас в воздухе – подтвержденных 13 бортов ТУ-95мс (6 из Оленьи, 7 из Энгельса).

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Они находятся в Волгоградской области. Курс юго-восточный.

По предварительной информации, произошли пуски ракет Х-101/555 по стратегической авиации. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Ракеты ожидаем у границ Украины: ~04:30 — 05:00.

Позже информацию о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС – информацию подтвердили в Воздушных Силах ВСУ.

Уточнение от ПС ВСУ: пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство около 05.00.

Направляйтесь к укрытиям, пока есть время.

Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных.

Напомним, что в России в воздух поднялись несколько Ту-95мс.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Добавим, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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