"+13 за 48 часов": Мадяр сообщил о поражении новых кораблей флота Кремля

Фото иллюстрированное / © Виталий Бунечко / Facebook

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» заявил о поражении еще 13 целей в рамках операции «МоЛоЧКа».

Об этом он написал в соцсетях.

По словам Роберта Бровди, операция «МоЛоЧКа» продолжается, а за последние двое суток было поражено еще 13 целей.

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«Между тем Молочко в Черном и Азовском: +13 за 48 часов», — написал Мадяр.

Как сообщили в Силах беспилотных систем, операция направлена на поражение теневого флота РФ, а также других целей.

В то же время, в сообщении командующего не уточняется, какие именно объекты были поражены и где именно это произошло.

Кроме информации о результатах операции, Роберт Бровди опубликовал эмоциональное сообщение с символическим упоминанием о «фиолетовой дикой ягодке», не объяснив значения этой метафоры.

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«Фиолетовый цвет „дикой ягодки“ в версии 3.0 на болотах набирает иной смысл. И содержит он в себе смесь именно того проклятого триколора соединения красного, синего и белого», — отметил командующий СБС.

В то же время, был зафиксирован пожар на логистическом центре Wildberries в Краснодаре после ночной атаки беспилотников.

К слову, Мадяр раскрыл больше подробностей операции и отметил, что 21-22 июля в акваториях Азовского и Черного морей было поражено: 1 танкер, 10 сухогрузов и 2 буксира.

Вообще, в период 06-22 июля в рамках операции ССС «МоЛоЧКа» подпольено и поражено 196 плавсредств в Черном и Азовском море.

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«Операция СБС „Крымский рубильник off“ в течение 21-22 июля результативно охватила 13 энергоузлов и электроподстанций в Крыму (11) и других частях ТОТ (2). Общий счет сделки 01-22 июля составил 117 энергетических целей», — пишет Мадяр.

Удары по России — последние новости

Напомним, ночью 22 июля беспилотники ударили по крупному логистическому центру компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края и Краснодаре. По данным местных властей, атака дронов началась около 03:30. После этого на складах возник пожар.

Кстати, россияне жалуются на удары по складам Wildberries в Невинномыске и Краснодаре, где сгорели товары. Многие предприниматели заявляют о банкротстве и потерях. Они ноют из-за отсутствия компенсаций от компании и молят об окончании войны. Товары со складов снабжали южный регион РФ.

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