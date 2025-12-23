- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 675
- Время на прочтение
- 2 мин
130 дней в аду: как двое бойцов держали позицию под Константиновкой и вернулись с пленным
В 93 бригаде рассказали историю пехотинцев, живших на позиции с пленным россиянином.
Двое пехотинцев 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» держали оборону на позиции возле Константиновки непрерывно в течение 130 дней.
Об этом пишет пресс-служба бригады.
Пехотинцы Денис «Барс» и Дмитрий «К2» вернулись с позиции живыми и захватили в плен оккупанта.
Ребята признаются, что самым сложным оказался первый стрелковый контакт с врагом: «Вот самое страшное было. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда ты стреляешь, а не в тебя».
В общей сложности на счету ребят семеро ликвидированных окупантов. У мертвых российских солдат «Барс» и «К2» забрали радиостанции, и еще два месяца слушали всю информацию о передвижении врага и передавали данные на КСП (контрольно-наблюдательный пункт) батальона.
С родными бойцы все это долгое время общались аудиосообщениями. Их голоса в рации записывались на диктофон, а затем собратья на КСП отправляли эти аудио родным.
Также бойцы похвастались трофейным автоматом — АК-12. Личный автомат Дениса засыпало на позиции при атаке вражеского FPV. Потому ему пришлось использовать для боя оружие врага.
Бойцов вывезли с позиции квардрацикла с прицепом. Вместе с ними забрали и 23-летнего российского пленного Данила Сычева из Волгограда. Во время боя он сдался в плен бойцам из соседней позиции, но увезти не было возможности. Он находился вместе с украинскими воинами на позициях более двух месяцев.
