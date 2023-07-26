136 взрывов: враг обстрелял громаду в Сумской области из минометов, гранатометов и артиллерии

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 25 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 24 обстрела пограничья. Зафиксировано 136 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Обстреляно 17 населенных пунктов в десяти территориальных громадах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Глуховской.

Хотинская громада: минометный обстрел (6 взрывов).

Белопольская громада: ствольная артиллерия (2 взрыва).

Новослободская громада: минометный обстрел (23 взрыва). Повреждены домохозяйство и ЛЭП.

Краснопольская громада: минометный обстрел (9 взрывов), гранатомет (6 взрывов), САУ (5 взрывов), ствольная артиллерия (4 взрыва).

Середино-будская громада: ствольная артиллерия (12 взрывов).

Великописаревская громада: артобстрел (11 взрывов), гранатомет (5 взрывов), минометный обстрел (33 взрыва).

Юношеская громада: минометный обстрел (6 взрывов).

Эсманская громада: САУ (3 взрыва), миномет (1 взрыв).

Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

Глуховская громада: миномет (7 взрывов).

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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