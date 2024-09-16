137 боевых столкновений на фронте: наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 15.09.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество сражений произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 56 авиаударов, сбросив 83 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 428 дронов-камикадзе и произвели почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем вражеская авиация с территории российской федерации нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Харькова (четыре КАБ) и населенного пункта Русская Лозовая (два КАБ).

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Восемнадцать боев завершено, два – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции сил обороны вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении наши воины отражали 12 наступательных действий оккупационных войск в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. К настоящему времени десять боевых столкновений завершено, два – еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Курдюмовки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 11 боеприкосновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецкая, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Наши защитники отразили 31 штурм, три боестолкновения еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 230 окупантов, из них 89 — безвозвратно. Также уничтожены ретранслятор и три единицы автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг тоже предпринял 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи Желанного Второго, Украинского, Селидового, Долиновки, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. Двадцать семь боеприкосновений завершено, еще семь — до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник пытался восемь раз вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Макаровки. Сейчас еще продолжаются пять атак окупантов.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено восемь попыток атаковать наши позиции.

На других направлениях – без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады ДШУ ВС Украины и 151-й отдельной механизированной бригады ВС ВС Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весы. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

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