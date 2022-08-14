14 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

14 августа 2022 – воскресенье. 172-й день войны России против Украины. 226-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

14 августа – День рождения мессенджера "Telegram". Именно в этот день 2013 был запущен мессенджер для смартфонов, планшетов и персональных компьютеров, который позволяет обмениваться голосовыми, текстовыми и видеосообщениями, отправлять наклейки, стикеры, фотографии, файлы и т.д.

А еще 14 августа – Всемирный день ящерицы. История возникновения этого праздника неизвестна, однако существует мнение, что инициатором выступила группа любителей дикой природы, герпетологов и ученых.

Также 14 августа – День работников строительной отрасли. Приходится каждый год на второе воскресенье августа. Это профессиональный праздник не только рабочих, но всех работников строительной промышленности.

14 августа – День работников ветеринарной медицины. Праздник был создан указом президента Украины в 2001 году. Слово "ветеринар" имеет латинское происхождение. Любопытно, что первая ветеринарная школа появилась в XVIII веке во Франции.

14 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

14 августа – Маковия, Медовый Спас / Фото: pixabay.com

14 августа в церковном календаре – Маковия или Медовый Спас. Один из трех летних праздников, который празднуют в честь Иисуса Христа. Было известно еще в IX веке нашей эры. Начали его в Константинополе, а очень скоро оно распространилось на другие страны. В Киевской Руси Маковия был одним из самых популярных и уважаемых праздников.

Памятные даты 14 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 14 августа:

1385 год — португальцы разбивают кастильцев в битве при Алжубарроте;

1457 год — напечатали первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга);

1880 год — заканчивают строительство знаменитого собора в Кельне;

1916 год — в ходе Первой мировой войны начинаются бои Украинских сечевых стрелков (УСС) за гору Лысоню в составе австро-венгерской армии против российских войск;

1919 год — части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, приобретают Староконстантинов;

1936 год — на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу;

1947 год — Пакистан и Индия обрели независимость от Великобритании;

1971 год — провозгласили независимость Бахрейна;

1980 год — на Ленинской верфе в Гданьске (Польская Народная Республика) под руководством Леха Валенсы 17000 рабочих начали забастовку, ставшую началом демократизации Польши;

1992 год – начинается грузино-абхазский конфликт;

2013 год – сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.

14 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 14 августа называли Мокрый Спас, Медовый Спас, Маковия, Первый Спас. В Киевской Руси в этот день освящали воду в водоемах и колодцах. Люди купались в ней, а затем купали домашний скот. После праздника в реках уже не купались – вода становилась слишком холодной.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 августа

Каковы сегодня именины: Дмитрий, Александр, Тимофей, Леонтий, Федор, София.

14 августа родились:

1873 год — выдающийся деятель западноукраинского физкультурно-спортивного движения конца XIX — первой половины ХХ века Иван Боберский;

1892 год — украинский художник, представитель школы "бойчукистов" Иван Липкивский;

1945 год – украинский политик, 3-й Министр обороны Украины, директор Аэрокосмического института Валерий Шмаров.

Погода на 14 августа

14 августа в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который прекратится до утра, но после обеда начнется снова. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно будет только утром, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +20 ночью. Во Львове +23 днем и +15 ночью. В Харькове +32 днем и +23 ночью. В Одессе +28 днем и +20 ночью.