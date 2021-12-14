14 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

14 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 17 дней.

Какой сегодня день

Во вторник, 14 декабря, в мире отмечают Международный день обезьян.

14 декабря отмечается Международный день обезьян / Associated Press

В Украине в этот день отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Памятные даты 14 декабря

1901 — в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису.

1911 – человек впервые покорил Южный полюс. Экспедиция норвежца Руаля Амундсена на ездовых собаках достигла точки, где по расчетам должен был лежать полюс. Через 35 дней той же точки пешком достигла экспедиция Роберта Скотта.

1918 — гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР.

1949 — Иерусалим был провозглашен столицей Израиля.

1950 – было учреждено Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

1960 — в Париже была подписана Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

1962 — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, долетевшим до Венеры.

Церковный праздник сегодня 14 декабря

14 декабря православная церковь чтит память святого пророка Наума, жившего в Галилее в 7 веке до Рождества Христова. О его жизни не сохранилось никаких сведений, но известно о книге пророчеств, вышедшей из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.

Действие книги происходит в Ниневии – столице могущественного царя Ассирийского. Наум предсказывает грешным жителям города суровое, но справедливое наказание. И действительно, вскоре после появления книги пророчеств Ниневия рухнула под ударом врагов, была полностью разрушена и прекратила свое существование.

святой пророк Наум / https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Если подаете милостыню нуждающемуся, ему нельзя смотреть в глаза.

В этот день лучше не выходить из дома в темное время суток.

Приметы и традиции на 14 декабря

В древности Пророка Наума считали покровителем наук и грамоты. В этот день было принято отдавать детей в учение приходским дьякам.

Существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и просили благословения на обучение. Считалось, что на уроках нельзя есть, иначе изученный заезж, книгу нельзя оставлять открытой – все, что учил, забудешь.

Святому Науму молились за мудрость, прося "наставить на ум", "вразумить".

Много снега 14 декабря – к наводнению весной / Pexels

Северный ветер дует – вскоре наступят сильные морозы

День выдался теплым – зима будет теплой

Много снега – к наводнению весной

Именины 14 декабря

День ангела (именины) сегодня, 14 декабря, празднуют: Дмитрий и Наум.

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