14 день войны: оккупанти терпят потери и перегруппировываются, ВСУ наносят мощные удары врагу

В Офисе президента рассказали о ситуации в Украине по состоянию на сегодня, 9 марта.

Российские войска выдержали паузу в наступлении для перегруппировки и накопления своих войск, чтобы пытаться продвигаться дальше. Но им это не удается, ВСУ дает отпор и враг терпит потери.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во вторник, 8 марта, в видеообращении.

В то же время большая часть оккупантов находится в беспомощном состоянии и сдается в плен. Ситуацию контролирует военно-политическое руководство Украины и прилагает большие усилия для эвакуации мирных жителей.

"14 сутки войны. Сегодня пойдет третья неделя войны с российским агрессором и тот же агрессор в течение сегодняшней ночи активных действий не проводил. Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил и попытки продвигаться по тем направлениям, которые определены, как главные: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Но это не удается. Вооруженные силы Украины и другие силы обороны наносят мощные ракетные, артиллерийские, авиационные удары по противнику, не позволяя ему продвигаться", — сказал Арестович.

Он отметил, что ситуацию контролирует военно-политическое руководство Украины и командование Вооруженных Сил и других сил обороны.

Утраты русских войск и утраты ВСУ

Арестович добавил, что украинские защитники наносят урон противнику.

"Противник теряет морально-волевые качества, большая часть находится в беспомощном состоянии, сдается нашим войскам и переносит основное усилие на информационно-психологическое пространство", — сказал он.

По словам Арестовича, украинские специалисты обнаружили, что большинство информации, которую оккупанты подают об уничтоженной украинской технике, это на самом деле уничтоженная техника российских войск, которую они снимают, или подают в таком ракурсе, будто эти потери несут Вооруженные силы Украины.

"Конечно, Вооруженные силы Украины и обороны несут потери. Мы чтим наших героев, но эти потери намного, намного меньше, чем у врага. Я об этом говорю, потому что многие уже спрашивают", — сказал советник руководителя Офиса президента.

Об эвакуации мирных жителей

Также он отметил, что руководство Украины прилагает большие усилия для эвакуации мирных жителей Сум, Чернигова, Харькова, Броваров, Гостомеля, Бучи, Мариуполя.

"Сегодня утром часть этих коридоров заработала. Отчет будет позже от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий", — подытожил Арестович.

Напомним, по состоянию на 9 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.