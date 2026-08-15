14-летнего мальчика, которого искали два дня, нашли мертвым: что известно о трагедии

Полиция обнаружила тело подростка в море / © Полиция Одесской области

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В Одесской области завершились поиски 14-летнего мальчика, пропавшего во время купания в море. Тело ребенка обнаружили в воде через два дня после исчезновения.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

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Сообщение об исчезновении подростка поступило в полицию вечером 13 августа. По предварительным данным, парень находился в воде на территории Лиманской территориальной общины и пропал во время купания.

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К поисковой операции были привлечены полицейские, водолазы ГСЧС, военнослужащие Государственной пограничной службы и территориальной обороны.

«Сегодня, 15 августа, около 16 часов в ходе поисковых работ сотрудники правоохранительных органов обнаружили в воде, на расстоянии примерно семи километров от места исчезновения, тело молодого человека, которое было вытащено на берег», — сообщили в полиции.

Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

Правоохранители подчеркнули, что пляжи Белгород-Днестровского района закрыты для посещения и купания. В условиях военного положения побережье представляет повышенную опасность из-за минной угрозы и возможного выноса морем взрывоопасных предметов.

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«Правоохранители в очередной раз призывают граждан не пренебрегать запретами и правилами безопасности», — отметили в полиции.

Родителей призвали постоянно следить за местонахождением и досугом детей и не позволять им самостоятельно находиться возле водоемов.

Напомним, ранее в Одесской области обнаружили тело 10-летней Софии Потемкиной, которую унесло в море на надувном круге. Ребёнка искали в течение 5 дней.

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