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14-летнего мальчика, которого искали два дня, нашли мертвым: что известно о трагедии
Тело подростка обнаружили примерно в семи километрах от места исчезновения.
В Одесской области завершились поиски 14-летнего мальчика, пропавшего во время купания в море. Тело ребенка обнаружили в воде через два дня после исчезновения.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Сообщение об исчезновении подростка поступило в полицию вечером 13 августа. По предварительным данным, парень находился в воде на территории Лиманской территориальной общины и пропал во время купания.
К поисковой операции были привлечены полицейские, водолазы ГСЧС, военнослужащие Государственной пограничной службы и территориальной обороны.
«Сегодня, 15 августа, около 16 часов в ходе поисковых работ сотрудники правоохранительных органов обнаружили в воде, на расстоянии примерно семи километров от места исчезновения, тело молодого человека, которое было вытащено на берег», — сообщили в полиции.
Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.
Правоохранители подчеркнули, что пляжи Белгород-Днестровского района закрыты для посещения и купания. В условиях военного положения побережье представляет повышенную опасность из-за минной угрозы и возможного выноса морем взрывоопасных предметов.
«Правоохранители в очередной раз призывают граждан не пренебрегать запретами и правилами безопасности», — отметили в полиции.
Родителей призвали постоянно следить за местонахождением и досугом детей и не позволять им самостоятельно находиться возле водоемов.
Напомним, ранее в Одесской области обнаружили тело 10-летней Софии Потемкиной, которую унесло в море на надувном круге. Ребёнка искали в течение 5 дней.