14-летний мальчик нашел дома свою мертвую семью: подробности трагедии в Винницкой области (фото)

Трагеди забрала у подростка сразу родителей, младших трех сестер и братика.

В селе Марьяновка Винницкой области погибли двое родителей и их четверо детей. Обнаружил погибшую семью старший 14-летний сын супругов.

Мальчик в этот день ночевал у бабушки и перед школой решил зайти домой. Там он и увидел мертвых родных, пишет Vinbazar.com со ссылкой на ГСЧС области.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стал "тройник" в самодельном удлинителе. В него был включен холодильник и другие электроприборы. От искр загорелись вещи вокруг. Семья из шести человек погибла от отравления продуктами горения. Окончательная причина возникновения пожара еще устанавливается.

Как сообщалось, среди погибших — 44-летний отец и 34-летняя мать, а также четверо несовершеннолетних детей: 9-летний мальчик и трое его сестер в возрасте 6, 8 и 11 лет.

ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Трагедия произошла сегодня, 18 ноября, примерно в 8 часов утра.

По данному факту возбужденного уголовного производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

В частном доме в Марьяновке мертвыми нашли двоих взрослых и четырех детей

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