14-летний ребенок сорвалась с 10-метровой высоты на скалу в Коростене

14-летний ребенок сорвалась с 10-метровой высоты на скалу в Коростене

Медики не могли самостоятельно до него добраться.

Накануне поздно вечером спасатели оказали помощь медикам, которые не могли добраться до 10-летнего мальчика, который травмировался в Древлянском парке г. Коростень.

Об этом сообщают местные ДСНС.

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"14-летний мальчик упал с высоты около 10 м на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие медики не могли самостоятельно до него добраться. Бойцы ДСНС, найдя обходной путь, спустились к травмированному ребенку, положили его на медицинские носилки и транспортировали к «карете» скорой помощи ", — отметили спасатели.

Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения.

Сейчас окончательные обстоятельства данного происшествия устанавливаются правоохранителями.

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