14-летний ребенок сорвалась с 10-метровой высоты на скалу в Коростене

Медики не могли самостоятельно до него добраться.
Накануне поздно вечером спасатели оказали помощь медикам, которые не могли добраться до 10-летнего мальчика, который травмировался в Древлянском парке г. Коростень.
Об этом сообщают местные ДСНС.
"14-летний мальчик упал с высоты около 10 м на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие медики не могли самостоятельно до него добраться. Бойцы ДСНС, найдя обходной путь, спустились к травмированному ребенку, положили его на медицинские носилки и транспортировали к «карете» скорой помощи ", — отметили спасатели.
Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения.
Сейчас окончательные обстоятельства данного происшествия устанавливаются правоохранителями.