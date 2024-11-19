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14-летняя девушка из Винницкой области забеременела после секса со взрослым мужчиной: все закончилось трагически

14-летняя девушка из Винницкой области забеременела после секса со взрослым мужчиной: все закончилось трагически

14-летняя девушка из Винницкой области забеременела после секса со взрослым / Фото: pixabay.com

На суде мужчина вину признал.

В Винницкой области к испытательному приговорили мужчину, который занимался сексом с 14-летней девушкой. После этого подросток забеременела и родила мертвого ребенка.

Об этом говорится в приговоре Ильинецкого районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчина в ноябре 2022 года познакомился со школьницей. У них начались отношения. С марта по октябрь 2023 года у мужчины со школьницей были интимные отношения.

Впоследствии несовершеннолетняя забеременела и в январе 2024 родила ребенка без признаков жизни. Мужчину обвинили в нарушении ч.1 ст. 155 УК Украины – совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера, связанных с вагинальным проникновением в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием гениталий.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Потерпевшая и ее представители отметили, что не имеют претензий к подсудимому.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 155 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Напомним, в Украине к пожизненному лишению свободы приговорили отца из-за жуткого преступления против своих дочерей : он изнасиловал двух девочек в возрасте 12 и 14 лет.

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