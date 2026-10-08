14-летняя девушка во второй раз стала мамой: родила прямо в "скорой"

14-летняя девушка родила второго ребенка / © pixabay.com

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В Ужгородской области 14-летняя пациентка родила дочь прямо в автомобиле экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает pershij.com.ua.

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Во время транспортировки в роддом у девушки начались роды. Медики бригады №302 были вынуждены принять их непосредственно в автомобиле скорой.

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На свет появилась девочка. По информации медиков, для 14-летней мамы это уже вторые роды.

После рождения ребенка вместе с матерью доставили в роддом, где они находятся под дальнейшим контролем.

Напомним, суд в Кировоградской области вынес приговор по делу об изнасиловании 13-летней девушки, которая родила ребенка. Нападающий получил 15 лет тюремного заключения и выплатит 300 тысяч грн компенсации.

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