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14-летняя девушка во второй раз стала мамой: родила прямо в "скорой"
Роды начались во время транспортировки в медучреждение, поэтому бригада приняла ребенка прямо в автомобиле экстренной помощи. Для 14-летней мамы это уже вторые роды.
В Ужгородской области 14-летняя пациентка родила дочь прямо в автомобиле экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает pershij.com.ua.
Во время транспортировки в роддом у девушки начались роды. Медики бригады №302 были вынуждены принять их непосредственно в автомобиле скорой.
На свет появилась девочка. По информации медиков, для 14-летней мамы это уже вторые роды.
После рождения ребенка вместе с матерью доставили в роддом, где они находятся под дальнейшим контролем.
Напомним, суд в Кировоградской области вынес приговор по делу об изнасиловании 13-летней девушки, которая родила ребенка. Нападающий получил 15 лет тюремного заключения и выплатит 300 тысяч грн компенсации.