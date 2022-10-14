14 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

14 октября 2022 года – пятница. 234-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 78 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

14 октября — День создания УПА. Украинская повстанческая армия (УПА) – вооруженное крыло ОУН (Организации украинских националистов). Оно действовало на территории Украины в период 1942-1953 годов. Бойцы УПА сражались сразу против двух режимов: сталинского (советского) и гитлеровского (нацистского). А главной целью ОУН УПА была независимость Украины.

Также 14 октября – День украинского казачества. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день верующие празднуют большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. А она давно считается небесной защитницей казаков. В этот день сечевики традиционно выбирали своих атаманов. В конце XV века появилась первая официальная информация о казачестве. Тогда казаки охраняли границы между Крымским ханством и Литовским княжеством.

А еще 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Праздник был создан в 2015 году. Главная цель праздника — почтить защитников и защитниц нашей страны, защищающих ее независимость. Сегодня как никогда важно вспомнить тех украинцев, которые пожертвовали своей жизнью ради Родины и тех, кто продолжает защищать границы Украины от российских захватчиков.

14 октября — День экологического образования. Праздник был введен в 1991 году. Во время Стокгольмской конференции 1972 был рассмотрен вопрос об охране окружающей среды. Тогда же было принято решение о создании международной программы по экологическому образованию в рамках защиты окружающей среды.

Также 14 октября – Всемирный день спирометрии и легочного здоровья (World Spirometry Day). Спирометрией называют определение объема легких, которое производится с помощью спиромера. Человеку сначала зажимают нос, чтобы он мог набрать как можно больше воздуха. А затем она выдыхает его в трубку, подсоединенную к устройству.

А еще 14 октября — Международный день ветеринарной медсестры. Каждый год приходится на вторую пятницу октября. Его главная цель – отблагодарить всех ветеринарных медсестр, которые делают свою нелегкую работу. Праздник был создан по инициативе Совета ветеринарных медсестер Австралии.

14 октября – Всемирный день стандартизации (World Standards Day). Именно в этот день 1946 года в Великобритании представители 25 стран впервые провели конференцию по стандартизации. Тогда же решили учредить Международную организацию по стандартизации, а именно праздник предложили ввести в 1970 году.

Какой сегодня, 14 октября, церковный праздник

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

14 октября в церковном календаре – Покров Пресвятой Богородицы. Одно из важнейших событий в православии. В этот день чествуют основательство Девы Марии, Матери Христа, за весь человеческий род. Праздник связан с древней и красивой легендой о том, как Богоматерь уберегла город от вражеской атаки, накрыв население своим покровом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 октября

Каковы сегодня именины: Георгий, Александр, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.

Талисманом человека, рожденного 14 октября, является альмандин. Самый крепкий минерал из семейства гранатов. Издавна считается, что он оказывает положительное влияние на работу кровеносной системы, а еще открывать глаза своего владельца на ежедневные простые радости.

В этот день родились:

1954 год – украинский художник и диссидент Николай Кунцевич;

1913 год – украинский писатель-прозаик, маляр, график Мирон Левицкий;

1940 год – украинский актер театра и кино, народный артист Украины Лесь Сердюк;

1958 год – украинский актер Владимир Кучинский.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается ругать и избивать детей, потому что Богородица может разозлиться.

Не стоит работать по дому.

Не давайте деньги взаймы и не берите кредиты.

Народные приметы и традиции на 14 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, такова будет зима;

северный или восточный ветер означает, что будет холодная зима, а южный — теплая;

на Покров выпал первый снег – Рождество будет снежным;

идет дождь – осень будет ненастной.

В народе 14 октября называют Покровом. Для украинцев этот церковный праздник имеет особый смысл, ведь он праздновался еще казаками. Богородица среди наших предков считалась покровительницей земледелия и материнства. Поэтому по сей день пытались завершить все полевые работы.

Погода на сегодня, 14 октября

Днем, 14 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове пасмурная погода, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +7 ночью. Во Львове +16 днем и +4 ночью. В Харькове +11 днем и +4 ночью. В Одессе +14 днем и +9 ночью.

Памятные даты 14 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 октября: