14 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

14 октября 2022 года – пятница. 234-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 78 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
14 октября — День создания УПА. Украинская повстанческая армия (УПА) – вооруженное крыло ОУН (Организации украинских националистов). Оно действовало на территории Украины в период 1942-1953 годов. Бойцы УПА сражались сразу против двух режимов: сталинского (советского) и гитлеровского (нацистского). А главной целью ОУН УПА была независимость Украины.
Также 14 октября – День украинского казачества. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день верующие празднуют большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. А она давно считается небесной защитницей казаков. В этот день сечевики традиционно выбирали своих атаманов. В конце XV века появилась первая официальная информация о казачестве. Тогда казаки охраняли границы между Крымским ханством и Литовским княжеством.
А еще 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Праздник был создан в 2015 году. Главная цель праздника — почтить защитников и защитниц нашей страны, защищающих ее независимость. Сегодня как никогда важно вспомнить тех украинцев, которые пожертвовали своей жизнью ради Родины и тех, кто продолжает защищать границы Украины от российских захватчиков.
14 октября — День экологического образования. Праздник был введен в 1991 году. Во время Стокгольмской конференции 1972 был рассмотрен вопрос об охране окружающей среды. Тогда же было принято решение о создании международной программы по экологическому образованию в рамках защиты окружающей среды.
Также 14 октября – Всемирный день спирометрии и легочного здоровья (World Spirometry Day). Спирометрией называют определение объема легких, которое производится с помощью спиромера. Человеку сначала зажимают нос, чтобы он мог набрать как можно больше воздуха. А затем она выдыхает его в трубку, подсоединенную к устройству.
А еще 14 октября — Международный день ветеринарной медсестры. Каждый год приходится на вторую пятницу октября. Его главная цель – отблагодарить всех ветеринарных медсестр, которые делают свою нелегкую работу. Праздник был создан по инициативе Совета ветеринарных медсестер Австралии.
14 октября – Всемирный день стандартизации (World Standards Day). Именно в этот день 1946 года в Великобритании представители 25 стран впервые провели конференцию по стандартизации. Тогда же решили учредить Международную организацию по стандартизации, а именно праздник предложили ввести в 1970 году.
Какой сегодня, 14 октября, церковный праздник
14 октября в церковном календаре – Покров Пресвятой Богородицы. Одно из важнейших событий в православии. В этот день чествуют основательство Девы Марии, Матери Христа, за весь человеческий род. Праздник связан с древней и красивой легендой о том, как Богоматерь уберегла город от вражеской атаки, накрыв население своим покровом.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 октября
Каковы сегодня именины: Георгий, Александр, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.
Талисманом человека, рожденного 14 октября, является альмандин. Самый крепкий минерал из семейства гранатов. Издавна считается, что он оказывает положительное влияние на работу кровеносной системы, а еще открывать глаза своего владельца на ежедневные простые радости.
В этот день родились:
- 1954 год – украинский художник и диссидент Николай Кунцевич;
- 1913 год – украинский писатель-прозаик, маляр, график Мирон Левицкий;
- 1940 год – украинский актер театра и кино, народный артист Украины Лесь Сердюк;
- 1958 год – украинский актер Владимир Кучинский.
Что нельзя делать в этот день
- Запрещается ругать и избивать детей, потому что Богородица может разозлиться.
- Не стоит работать по дому.
- Не давайте деньги взаймы и не берите кредиты.
Народные приметы и традиции на 14 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода, такова будет зима;
- северный или восточный ветер означает, что будет холодная зима, а южный — теплая;
- на Покров выпал первый снег – Рождество будет снежным;
- идет дождь – осень будет ненастной.
В народе 14 октября называют Покровом. Для украинцев этот церковный праздник имеет особый смысл, ведь он праздновался еще казаками. Богородица среди наших предков считалась покровительницей земледелия и материнства. Поэтому по сей день пытались завершить все полевые работы.
Погода на сегодня, 14 октября
Днем, 14 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове пасмурная погода, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +13 днем и +7 ночью. Во Львове +16 днем и +4 ночью. В Харькове +11 днем и +4 ночью. В Одессе +14 днем и +9 ночью.
Памятные даты 14 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 октября:
- 1066 год – битва при Гастингсе;
- 1092 год — совершив убийство Незама уль-Мулька приобретают широкую ведомость гашишины;
- 1770 год – основывают Александровскую крепость;
- 1838 год — в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галиции и Владимирии произносит свои проповеди на украинском языке;
- 1942 год — официально создают Украинскую Повстанческую Армию, сформированную в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН;
- 1950 год — в Нью-Йорке проходит объединительный Собор Американо-Украинской Православной Церкви США и Украинской Православной Церкви в Америке в одну Украинскую Православную Церковь в США;
- 1970 год — в Гааге принимают Международную конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которая вступила в силу ровно через год;
- 2006 год — руководством Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного принимает решение праздновать день видового военного учебного заведения Сухопутных войск.