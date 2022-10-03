14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины: будет ли выходной

Украинцев ждет большой государственный праздник 14 октября — День защитников и защитниц Украины. В этот день также отмечают День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. Традиционно украинцы получали выходной. Ждать ли его 2022 года — читайте в материале ТСН.ua.

Будет ли 14 октября выходной день

С 2014 года указом президента 14 октября празднуют государственный праздник – День защитников Украины (переименованный в День защитников и защитниц Украины 2021 года). Уже в следующем году праздник стал официальным выходным днем (согласно статье 73 Кодекса законов о труде).

С тех пор этот важный для украинцев праздник всегда был дополнительным выходным в октябре.

Однако в 2022 году из-за введения по всей территории Украины военного положения дополнительные выходные, начиная с 8 марта, отменили.

Так как 15 августа 2022 года Верховной Радой военное положение было продлено еще на 90 дней (т.е. до 21 ноября 2022 года), в этом году 14 октября, которое выпадает на пятницу, также будет рабочим днем.

Напомним, что государственный праздник празднуется в один день с еще одним праздником – Днем украинского казачества, который был введен в 1999 году. А еще большой праздник в церковном календаре – Покров Пресвятой Богородицы.

Почему для украинцев Покров Пресвятой Богородицы — важный праздник

Существует легенда, что в 910 году, когда Константинополь осадили враги, жители города собрались в храме на всенощное бдение и просили Господа о спасении в своих искренних молитвах. Тогда святой подвижник Андрей Юродивый увидел в небе Богоматерь с сонмом святых.

Пресвятая Дева спустилась с небес и опустила над городом омофор (это большое и широкое покрывало, которое выглядит шарфом, такие в те времена носили женщины, заматывая вокруг шеи). Так она взяла поселение под свою защиту. Войска противника сразу отступили, город спасся.

Запорожские казаки издавна считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей. Поэтому Покров был для них самым большим и важнейшим праздником. В этот день на Сечи выбирали нового атамана.