14 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

14 сентября 2022 – среда. 203-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 108 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
14 сентября – Всемирный день атопической экземы (World Atopic Eczema Day). Ввели его в 2018 году по инициативе организации GlobalSkin и Европейской Федерации, объединяющей ассоциации пациентов с аллергией и болезнью дыхательных путей. Главная цель дня – распространить информацию об атопической экземе и рассказать о путях решения этой проблемы. Атопическая экзема (дерматит) – это заболевание кожи, которое проявляется зудом и сухостью и часто носит хронический характер.
Какой сегодня, 14 сентября, церковный праздник
14 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Симеона Столбника. Родился в Сирии в середине IV века в семье бедняков. Пришел однажды в храм и услышал там прекрасное пение. С тех пор обратился в христианство. Позже поселился в пустыне, где основал новый вид сподвижничества – столпничество.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 сентября
Какие сегодня именины: Семен, Марфа, Татьяна, Наталья.
Талисманом человека, рожденного 14 сентября является тигровый глаз. Этот самоцвет известен с давних времен. Ценяется своим привлекательным внешним видом. Также издавна считалось, что тигровый глаз предохраняет своего владельца от негативной энергии.
В этот день родились:
- 1897 год — украинская аниматор и художница Вера Кутинская;
- 1912 год – украинский композитор и педагог Лев Спасокукоцкий;
- 1917 год — украинский политический деятель, руководитель женской сети и юношества ОУН Ярослава Бандера;
- 1927 год – украинский архитектор Вячеслав Проценко;
- 1906 год — украинский график Александр Пащенко;
- 1906 год – украинская композиторша, педагогиня Людмила Ярошевская;
- 1936 год – украинский филолог, фольклорист, этнограф в Канаде Богдан Медвидский;
- 1946 год — украинский футболист Владимир Мунтян;
- 1951 год – украинский писатель, композитор, ученый Владимир Мельников;
- 1952 год – украинский певец, народный артист Украины Николай Гнатюк;
- 1974 год – украинская актриса театра и кино Олеся Власова.
Что нельзя делать в этот день
- Не следует оставлять включенный свет или зажженный огонь.
- Этот день считается неблагоприятным для дальней дороги.
- Лучше не подметать пол.
Народные приметы и традиции на 14 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: теплая погода – зима будет поздней;
- дует южный ветер – зима будет теплой и с мокрым снегом;
- гуси улетают в теплые края — будет ранняя зима;
- много паутины – ждите затяжную осень.
В народе 14 сентября называли Славянский новый год. С середины XVII и до 1700 г. в Киевской Руси Новый год праздновали 1 сентября (по новому стилю это 14 сентября). Считалось, что год начинается с окончанием земледельческих работ, то есть осенью.
Погода на сегодня, 14 сентября
Днем, 14 сентября, в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру сильный дождь. В Харькове облачно, будет идти мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +19 днем и +11 ночью. В Харькове +14 днем и +10 ночью. В Одессе +23 днем и +12 ночью.
Памятные даты 14 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 сентября:
- 1068 год — во время восстания киевляне освобождают из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, свергнув Изяслава Ярославича;
- 1797 год – государственный переворот во Французской республике;
- 1871 год – начинает свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк;
- 1918 год — в Болгарском царстве начинается Владайское солдатское восстание, подавленное правительством с помощью немецких войск;
- 1939 год — в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднимает в воздух свой первый вертолет VS-300;
- 1991 год — в Киеве начинает работу Всеукраинский форум интеллигенции;
- 1995 год — в Брюсселе проходит официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;
- 1996 год — в Одессе проходит Всемирный конгресс чеченцев и Всеукраинский конгресс вайнахов;
- 2000 год – корпорация Microsoft выпускает операционную систему Windows Millennium Edition.