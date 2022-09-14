14 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

14 сентября 2022 – среда. 203-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 108 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

14 сентября – Всемирный день атопической экземы (World Atopic Eczema Day). Ввели его в 2018 году по инициативе организации GlobalSkin и Европейской Федерации, объединяющей ассоциации пациентов с аллергией и болезнью дыхательных путей. Главная цель дня – распространить информацию об атопической экземе и рассказать о путях решения этой проблемы. Атопическая экзема (дерматит) – это заболевание кожи, которое проявляется зудом и сухостью и часто носит хронический характер.

Какой сегодня, 14 сентября, церковный праздник

14 сентября – день памяти преподобного Симеона Столпника / Фото: commons.wikimedia.org

14 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Симеона Столбника. Родился в Сирии в середине IV века в семье бедняков. Пришел однажды в храм и услышал там прекрасное пение. С тех пор обратился в христианство. Позже поселился в пустыне, где основал новый вид сподвижничества – столпничество.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 сентября

Какие сегодня именины: Семен, Марфа, Татьяна, Наталья.

Талисманом человека, рожденного 14 сентября является тигровый глаз. Этот самоцвет известен с давних времен. Ценяется своим привлекательным внешним видом. Также издавна считалось, что тигровый глаз предохраняет своего владельца от негативной энергии.

В этот день родились:

1897 год — украинская аниматор и художница Вера Кутинская;

1912 год – украинский композитор и педагог Лев Спасокукоцкий;

1917 год — украинский политический деятель, руководитель женской сети и юношества ОУН Ярослава Бандера;

1927 год – украинский архитектор Вячеслав Проценко;

1906 год — украинский график Александр Пащенко;

1906 год – украинская композиторша, педагогиня Людмила Ярошевская;

1936 год – украинский филолог, фольклорист, этнограф в Канаде Богдан Медвидский;

1946 год — украинский футболист Владимир Мунтян;

1951 год – украинский писатель, композитор, ученый Владимир Мельников;

1952 год – украинский певец, народный артист Украины Николай Гнатюк;

1974 год – украинская актриса театра и кино Олеся Власова.

Что нельзя делать в этот день

Не следует оставлять включенный свет или зажженный огонь.

Этот день считается неблагоприятным для дальней дороги.

Лучше не подметать пол.

Народные приметы и традиции на 14 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода – зима будет поздней;

дует южный ветер – зима будет теплой и с мокрым снегом;

гуси улетают в теплые края — будет ранняя зима;

много паутины – ждите затяжную осень.

В народе 14 сентября называли Славянский новый год. С середины XVII и до 1700 г. в Киевской Руси Новый год праздновали 1 сентября (по новому стилю это 14 сентября). Считалось, что год начинается с окончанием земледельческих работ, то есть осенью.

Погода на сегодня, 14 сентября

Днем, 14 сентября, в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру сильный дождь. В Харькове облачно, будет идти мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +19 днем и +11 ночью. В Харькове +14 днем и +10 ночью. В Одессе +23 днем и +12 ночью.

Памятные даты 14 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 сентября: