14 ударов ножом: в Ивано-Франковске грабитель напал на полицейского и едва не убил (фото, видео)

14 ударов ножом: в Ивано-Франковске грабитель напал на полицейского и едва не убил (фото, видео)

Правоохранителя госпитализировали, а грабителя разыскали во Львове.

В четверг, 23 сентября, в Ивано-Франковске грабитель проник в квартиру 35-летнего работника полиции, которую пытался ограбить. Владелец помещения оказался дома и пытался задержать злоумышленника, когда тот напал на него с ножом.

"Во время совершения разбоя злоумышленник нанес полицейскому множественные ножевые ранения — 14 колото-резаных ран, из них три в области шеи, три — грудной клетки, одна — с повреждением легкого", — сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

После нападения грабитель убежал, а окровавленное тело полицейского на улице заметила местная жительница, которая и позвонила в "102", сообщают в полиции области.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где своевременно предоставили ему медицинскую помощь.

В это время правоохранители ориентировали все полицейские службы на поиски нападающего. Уже через несколько часов во Львове оперативники совместно с бойцами роты полиции особого назначения и со спецназовцами КОРД задержали злоумышленника.

Злоумышленником оказался 43-летний уроженец Львовщины, который проживает в Ивано-Франковске. Ранее мужчина уже был судим за совершение квартирных краж.

Сейчас ему объявили о подозрении по факту совершения разбойного нападения и покушения на убийство работника полиции. Также правоохранители проверяют причастность фигуранта к совершению других преступлений на территории области.

Напомним, 18-летний парень напал на полицейского во Львовской области.

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